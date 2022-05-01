عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاختيار 3 |اعتقادات وهمية دفعت الإخوان للتشبث بإدارة الدولة.. كيف كانت نتائجها؟

الاختيار 3
الاختيار 3

سلط مسلسل "الاختيار 3" الضوء على فترة هامة جدا من تاريخ مصر، والتي حكمت فيها جماعة الإخوان البلاد عامي 2012 و2013.

txt

الاختيار 3 الحلقة 29.. "مطلعش إخوان" تعليق المصريين على إلقاء السيسي بيان 3 يوليو

txt

الاختيار 3 الحلقة 29.. خطة العقيد مصطفى والمخابرات الحربية لإحباط تفجير معسكر 101

بيان 3 يوليو وإنهاء حكم الإخوان

وحملت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3- القرار" عنوان “النهاية”، حيث اجتمع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي مع القوى السياسية والدينية، واتفق مع جميع القوى على وضع "خارطة طريق" للسير عليها في الفترة المقبلة وعزل الرئيس محمد مرسى، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة تسيير شئون البلاد.

الاختيار 3 

وتتفق القوى الوطنية مع وزير الدفاع على الخطوط العريضة لخارطة الطريق، بأن يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وبالفعل يخرج السيسي إلى الشعب ويصدر بيان 3 يوليو الذي ينهي حكم الجماعة الإرهابية.

ويؤكد السيسي في الاجتماع أن القرار الذي سيتخذه سوف يدفع ثمنه هو وأبناؤه من الجيش والشرطة، وبالفعل يعلن السيسي بيانه التاريخي بعزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور، وسط فرحة كبيرة في الميادين، مع عرض مشاهد حقيقية من ميدان التحرير بعد إعلان البيان تحت عنوان “الشعب أسقط النظام”، بعدها يتجول السيسي في الشوارع بدون حرس لمتابعة ردود الأفعال بنفسه في الشارع.

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا، تعتبر  واحدة من أقدم التنظيمات الإسلامية في مصر وأكبرها، كما أن لها تأثيرا على الحركات الإسلامية في العالم، وذلك لما تتميز به من ربط عملها السياسي بالعمل الإسلامي الخيري.

وكانت الجماعة تهدف في البداية لنشر القيم الإسلامية والعمل الخيري، إلا أنها سرعان ما انخرطت في العمل السياسي.

الاختيار 3.. في ذكري 3 يوليو.. السيسي يلقي بيان إنقاذ مصر 

أبرز جرائم التنظيم الإخواني 

365 يوما هي مدة حكم "المرشد" وجلوس الرئيس المعزول محمد مرسى على حكم مصر، ارتكبت خلالها جرائم محفورة في الذاكرة، لن تمحوها الأيام والسنين، فهي جرائم ارتكبتها الإخوان في حق مصر والمصريين وسلط مسلسل "الاختيار 3" الضوء عليها وهي: 

  • محاصرة الدستورية ومعركة القضاء.
  • أخونة الدولة.
  • أحداث الاتحادية وسقوط دماء فى عهد الإخوان.
  • الإعلان الدستورى.
  • استضافة الإرهاب فى ذكرى انتصارات أكتوبر.
  • محاولة تشكيل حرس ثورى لحماية الإخوان.
  • تكفير المعارضة.
  • استضافة الإرهاب فى القصر الرئاسى.
جرائم التنظيم الإخواني 

رفض قبول الآخر والتعامل بالاستبداد 

وفي هذا الصدد، قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الاخوان تنظيم متطرف يرى نفسه أنه الأحق في إدارة الدولة ويرفض قبول الآخر ويتعامل باستبداد مع إدارته للحكم على مدار عام كامل.

وأوضح أديب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا توجد نقاط مشتركة بينه وبين خصومه السياسيين والشباب، لذلك واجه التنظيم رفضا من قبل الشعب المصري، وهذا ما دفع الرئيس المعزول مرسي وتنظيمه للعناد والمكابرة ورفض الاستماع لصوت العقل، بجانب أن التنظيم كان شغله الأول التمكن من الدولة وأخونتها، ثم بعد ذلك الدولة ثانيا.

وتابع: “لذلك عندما وجد الإخوان التنظيم تاه وسقط، حاولوا إسقاط الدولة من أجل أن يبقى التنظيم، وهذا ما دفع بهم إلى المكابرة والمعاندة لأنهم كانوا يظنون أنهم مؤيدون من قبل الشعب لأنهم في اعتقادهم أن أنصارهم من الإخوان هم كل الشعب”.

وأكد أن "الإخوان تفاجأوا بأن الشعب الحقيقي خرج يوم 30 يونيو وانتصر على مشروع الإخوان السياسي وأيضا الدعوي، وكان الرئيس مرسي وجماعته يتخيلون أنهم مؤيدون من السماء وبالتالي أي معركة يقودونها سوف ينتصرون فيها".

منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي

التنظيم الإخواني والمكابرة والعناد 

وأضاف: "من الطبيعي والمنطقي التنظيمات الدينية المتطرفة أنها تكابر وتعاند وتسير خلف التيار لأنها تريد أن تنتصر لنفسها ولمشروعها الخاص".

txt

أخبار الفن| تارا عماد تكشف طقوسها في رمضان.. أنغام بعد غناء النشيد الوطني في «الاختيار 3»: شكرا يا بلدي على هذا الشرف.. خريطة روتانا في العيد

txt

محمد عبد العزيز يوجه الشكر لـ عصام السقا لقيامه بدوره في الاختيار 3

واختتم: "بالتالي هذه التنظيمات لا تستمع لنداء العقل، فهي تنظيمات متطرفة ويغيب العقل عن اختياراتها، ودائما  تنحاز هذه التنظيمات إلى "العاطفة الأيدلوجية" التي تعبر عن التنظيم والتي يكون محلها القلب لا العقل، ولذلك هؤلاء يغيب عنهم نداء العقل وأيضا العاطفة والقلب".

الاختيار 3 محمد مرسي بيان 3 يوليو حكم الإخوان أبرز جرائم التنظيم الإخواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

ميدو : سأوافقك على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

موضوعات متعلقة

محمد عبد العزيز يوجه الشكر لـ عصام السقا لقيامه بدوره في الاختيار 3

النهاية.. بيتر ميمي يعلن عرض فيلم تسجيلي هام في حلقة الاختيار غدا

مسلسل الاختيار كاشف.. أحمد موسى: أيادي الإخوان مليئة بالدم.. فيديو

الاختيار 3 الحلقة 29.. "مطلعش إخوان" تعليق المصريين على إلقاء السيسي بيان 3 يوليو

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال 6 أعوام.. زعيم طالبان يظهر في مسجد أفغاني

عاجل.. هزة أرضية تضرب شمال رفح بقوة 4.07 ريختر

في عيد العمال.. الأزهر: اشتغال الإنسان بأي عمل شريف يرفعه ويُغنيه

اتيكيت التهنئة بعيد الفطر.. مكالمات قصيرة ولا للرسائل الجماعية

"8 ساعات عمل 8 نوم 8 فراغ".. كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال في العالم ومصر؟

الاختيار 3 |اعتقادات وهمية دفعت الإخوان للتشبث بإدارة الدولة.. كيف كانت نتائجها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

انتشال 8 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

مفاجأة الكبير .. أبرز إطلالات نجوم مهرجان المزاريطة السينمائي

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ