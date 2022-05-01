أخبار الفن| تارا عماد تكشف طقوسها في رمضان.. أنغام بعد غناء النشيد الوطني في «الاختيار 3»: شكرا يا بلدي على هذا الشرف.. خريطة روتانا في العيد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

تارا عماد تكشف عن طقوسها في موسم رمضان| خاص

كشفت الفنانة تارا عماد عن طقوسها في موسم رمضان بعيدا عن أجواء التصوير.

أنغام بعد غناء النشيد الوطني في «الاختيار 3»:شكرا يا بلدي على هذا الشرف

علقت الفنانة أنغام على مشاركتها في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار3" بعد غناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة، ونشرت النشيد الوطني عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

عرض “على بابا”.. خريطة روتانا في عيد الفطر

كعادتها روتانا سينما تفاجئ مشاهديها بهدية خاصة أول أيام عيد الفطر المبارك.

اعداء الإسلام.. تحرك قانوني من نقابة المهن التمثيلية ضد صحفي بسبب فاتن أمل حربي

قام الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بإتخاذ اجراء قانوني ضد أحد الصحفيين بمؤسسة قومية بعدما وصف أبطال وصناع مسلسل "فاتن أمل حربي" أنهم أعداء الإسلام.

منة شلبي صحفية.. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من «بطلوع الروح»

أذيعت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بطلوع الروح على منصة شاهد خلال الساعات الماضية، وقد حملت العديد من الأحداث المهمة.