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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنغام بعد غناء النشيد الوطني في «الاختيار 3»:شكرا يا بلدي على هذا الشرف

صدى البلد

علقت الفنانة أنغام على مشاركتها في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار3" بعد غناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة، ونشرت النشيد الوطني عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام . 

وكتبت أنغام «شكرًا يا بلدي علي هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله ان يكون النشيد الوطني اخر ما اغني لن يكون لي اختيار افضل وأكرم .. شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته، تحيا مصر #انغام 🇪🇬 ”.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3، أداء الفنانة أنغام للنشيد الوطني المصري، ومن خلفها صور شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لحماية البلاد من المخططات الإرهابية، ومؤامرات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الرابع على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مصر خالد الصاوي بيومي فؤاد صبرى فواز كريم عبد العزيز أنغام

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