منة شلبي صحفية.. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من «بطلوع الروح»

أذيعت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بطلوع الروح على منصة شاهد خلال الساعات الماضية، وقد حملت العديد من الأحداث المهمة.

وجاءت أحداث الحلقة 15 من مسلسل بطلوع الروح مشوقة ، حيث تم القضاء الدواعش في الرقة ، وتم التفاوض مع عمر ( أحمد السعدني ) من قبل القوات السورية ليخرج الي احدي الدول مقابل الإفراج عن الرهائن ، فيما تم القبض علي ام جهاد ( الهام شاهين ) بعد ان نجحت القوات السورية في قتل من معها .

اما روح ( منة شلبي ) فقد نجحت في العودة الي لبنان برفقة الصحفي ( عادل كرم ) بعد ان استخرج لها أوراق تثبت أنها صحفية .

وكانت الحلقة ١٤ من مسلسل بطلوع قد شهدت قيام أم جهاد “ الهام شاهين ” بتعذيب روح “ منة شلبي ” بعد القاء القبض عليها.

فيما تم الحكم على السيدة التى عاونت روح “ منة شلبي ” على محاولة الهرب بالإعدام ، إما روح فقد كادت ان يتم قتلها بالرصاص ، إلا أن عمر أوصي بالحكم عليها أن تصيح جارية ، وهو ما دفع ام جهاد لتهديده وحدث بينهم خلاف شديد.

وشهدت الحلقة ١٣ من مسلسل بطلوع الروح العديد من الأحداث ، ومنها نقل عمر “ أحمد السعدني ” زوجته وابنه لى مكان آخر غير الرقة.

فيما حاولت روح “ منة شلبي ” التواصل مع ليندا ونجحت فى ذلك ، إلا أنها فوجئت أن ابنها قد تعرض الى نزيف أثناء لعبه فى المنزل ، مما أدى الى نقله الى المستشفى ، وهناك تم القبض عليها من قبل لواء الخنساء.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .