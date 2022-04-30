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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عظيمة .. بشري تشيد بأداء منة شلبي من مسلسل بطلوع الروح

صدى البلد

أشادت الفنانة بشري بأداء الفنانة منة شلبي المميز من مسلسل بطلوع الروح .

ونشرت بشري صورة للنجمة منة شلبي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة : عظيمة يا منة.

انتهاء تصوير مسلسل بطلوع الروح

بطلوع الروح الحلقة 13.. خلاف بين الهام شاهين وأحمد السعدني

 

وكان قد أعلن الفنان محمد حاتم انتهاء تصوير مسلسل بطلوع الروح ونشر  صورة مع فريق عمل المسلسل عبر صفحته على فيسبوك وعلق قائلا: "فركش بطلوع الروح".

وكان قد أصدرت الشركة المنتجة لـ مسلسل “بطلوع الروح” لـ منة شلبي، بيانا للجمهور لتفسير سبب تأخر عرض الحلقات الأخيرة من العمل.

 

وجاء البيان كالتالي: "نعتذر من الجمهور العربي على تأخير عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "بطلوع الروح" على منصة شاهد VIP نظراً لظروف صعبة وعقبات عديدة واجهت فريق العمل في التصوير.

شركة إنتاج “بطلوع الروح”: ظروف صعبة وعقبات عديدة وراء تأخر عرض الحلقات
مكان صعب.. صادق الصباح : "بطلوع الروح" اتصوّر على الحدود السورية اللبنانية
وللحفاظ على جودة العمل الفنية، تفيد الشركة أن الحلقة الأخيرة ستكون متوفرة على منصة شاهد VIP يوم السبت بموعد متأخر عن المعتاد، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفطر سعيد وكل عام وانتم بخير".

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

 

 

بشري بطلوع الروح مسلسل “بطلوع الروح إطلالات منة شلبي

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