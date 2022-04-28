بطلوع الروح الحلقة 13.. خلاف بين الهام شاهين وأحمد السعدني

أذيعت الحلقة 13 من مسلسل بطلوع الروح على منصة شاهد خلال الساعات الماضية ، وقد حملت العديد من الأحداث المهمة.

وجاءت أحداث الحلقة 13 من مسلسل بطلوع الروح مشوقة ، حيث قامت أم جهاد “ الهام شاهين ” بتعذيب روح “ منة شلبي ” بعد القاء القبض عليها.

فيما تم الحكم على السيدة التى عاونت روح “ منة شلبي ” على محاولة الهرب بالإعدام ، إما روح فقد كادت ان يتم قتلها بالرصاص ، إلا أن عمر أوصي بالحكم عليها أن تصيح جارية ، وهو ما دفع ام جهاد لتهديده وحدث بينهم خلاف شديد.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل بطلوع الروح العديد من الأحداث ، ومنها نقل عمر “ أحمد السعدني ” زوجته وابنه لى مكان آخر غير الرقة.

فيما حاولت روح “ منة شلبي ” التواصل مع ليندا ونجحت فى ذلك ، إلا أنها فوجئت أن ابنها قد تعرض الى نزيف أثناء لعبه فى المنزل ، مما أدى الى نقله الى المستشفى ، وهناك تم القبض عليها من قبل لواء الخنساء.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :



من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.