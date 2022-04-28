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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل عودة محاسب مسلسل بطلوع الروح المختطف.. وعمرو مصطفى يهاجم المهرجانات.. ورعب ضيف رامز

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار الهامة ومنها: 

 

دعاؤها مستجاب| مجدي عاشور: ليلة القدر فيها تحديد الرزق والأقدار للعباد |فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور الفقية والعالم الإسلامي، إن العبادة ليست في إقامة الشعائر فقط ولكن في مساعدة المساكين والأيتام.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « ان الدعاء في ليلة القدر مستجاب ويتم فيها تحديد الرزق والأقدار للعباد، منوها ان خير ليلة القدر يمتد للعام الذي يليه.


مكان صعب.. صادق الصباح : "بطلوع الروح" اتصوّر على الحدود السورية اللبنانية

قال المنتج صادق الصباح، إن مسلسل بطلوع الروح إنتاجه ضخم وضم تفاصيل كثيرة.

مضيفا:" أشكر كل الممثلين والفنانين وفريق العمل المشارك في مسلسل بطلوع الروح".

وأضاف الصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2 "،  :"  يتم تصوير مسلسل بطلوع الروح في مكان صعب على الحدود اللبنانية السورية ".


بعد عودة محاسب "بطلوع الروح".. المنتج الصباح: أشكر الأجهزة الأمنية في مصر ولبنان.. فيديو

كشف المنتج صادق الصباح، تفاصيل الإفراج عن المحاسب المصري صادق روللي، الذي تم اختطافه عقب الانتهاء من تصوير مسلسل بطلوع الروح في لبنان.

وقال صادق الصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2 "،  :"  أشكر الأجهزة الأمنية اللبنانية ومتابعة الأجهزة الأمنية المصرية على مجهوداتهم للإفراج عن صادق روللي".


منة عرفة في "سابع سما": لا أحب التريند ولا أبحث عنه وأتعامل بطبيعتي

عرض برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، مجموعة من أفضل المقاطع النارية من الموسم الأول ومنها استضافة الفنانين( منة عرفة وسعد الصغير وطارق الشيخ).

قالت الفنانة منة عرفة: “غيابي عن الساحة الفنية كان بسبب بعض المشاكل وكنت أريد أن أراجع نفسي وتصرفاتي، مؤكدة أن رمضان هذا العام مختلف تماما ولم أتوقع أن يحدث معي كل هذا وأنا لا أحب الترند ولا ابحث عنه وأتعامل بطبيعتي مثل أغلب الناس”.


عمرو مصطفى: المهرجانات دمرت الموسيقى في مصر آخر 5 سنوات

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه راضٍ بما حققه ماديا من العمل في المجال الفني سواء من الغناء أو التلحين، قائلا: "الفلوس مش هدف وشغلي هو الهدف، والتلحين في دمي والغناء فى دمي أكثر بكثير لأن هدفي هو الغناء، ومش بعرف امثل وأنا ندمت اني شاركت في فيلم بحبك وانا كمان".



لهذا السبب.. عمرو مصطفى يعتذر لنفسه على الهواء.. فيديو

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يقرر الاعتذار لـ نفسه وذلك بسبب تأخره فى اتخاذ قرار الغناء.

 

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه قام بعمل تاريخ للبعض، وهؤلاء الأشخاص قاموا بتدمير الدنيا، مؤكدًا :" عملت تاريخ لناس ونزلوا بتاريخهم لمرحلة شكوكو".


رعب وصراخ حسن أبو الروس في رامز موفي ستار وحضن لـ فاندام

حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع علي قناه "إم بي سي مصر" .



علي جمعة: الرسول زار مصر وصلى بها ركعتين في ليلة الإسراء والمعراج

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين.

وقال جمعة، خلال برنامج "القرأن العظيم" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن جبل الطور هو الجبل الذي تجلى عليه الله للنبي موسى عليه السلام، وهو من الأماكن التي ذكر الله فيها في قرآنه مصر وأماكن مصر.


حسام موافي: سوء استخدام الأدوية يسبب الفشل الكلوي
نصح الدكتور حسام موافي، سيدة تقوم بقيء جميع أنواع الطعام والشراب لمدة 13 عامًا، بأن هذا الأمر لا يخيف لأنه لو كان مرض خطير لما استمر هذه الفترة دون ظهور أعراض.

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