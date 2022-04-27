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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: سوء استخدام الأدوية يسبب الفشل الكلوي

حسام موافي
حسام موافي

نصح الدكتور حسام موافي، سيدة تقوم بقيء جميع أنواع الطعام والشراب لمدة 13 عامًا، بأن هذا الأمر لا يخيف لأنه لو كان مرض خطير لما استمر هذه الفترة دون ظهور أعراض.

 

وأضاف موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك شخصًا مستمر منذ 13 سنة تقوم بترجيع الطعام قد يكون هذا الأمر شئ نفسي، ولابد من عمل منظار أو الكشف على وظائف الكلى والبنكرياس.

وتابع أنه عليه التوجه لطبيب لإجراء فحص لوظائف الكلى، مؤكدًا أن هذا الأمر علاجه عند الطبيب وليس أحد المشايخ «الشيخ يعالجك من حاجة نفسية، والمرض العضوي يُعالج عند الطبيب».

 

وعن شخص لديه كيس مياه على الكلى مقاسه 10 سنتيمتر (عمره 75 سنة)، أكد أن هذا الكيس لا قيمة له وأن اكتشافه جاء عن طريق الصدفة «كيس الكلى ميخوفش بتاتًا؛ بس لازم دكتور يبص عليه كويس جدًا من خلال أشعة مقطعية؛ واللي تخوف الأكياس المتعددة على الكليتين واللي ممكن تسبب فشل كلوي».
 

وحذر من الأدوية التي تُزيل ألم الركبة «تفضل تاخد فيه وتفاجأ بفشل كلوي، و100 ألف واحد في مصر بيعاني من فشل كلوي سببه سوء استخدام الأدوية».

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