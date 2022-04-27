رعب وصراخ حسن أبو الروس في رامز موفي ستار وحضن لـ فاندام

حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع علي قناه "إم بي سي مصر" .



رامز جلال ساخرا من حسن أبو الروس: ده مش جاكيت دي بدلة رقص

وسخر رامز جلال من ملابس حسن أبو الروس قائلا:" دا جايب شنطة على شكل رأس أسد شايل فيها حاجته، إحنا جايبين دي جي مش فنان ".



أول ما شافه.. حسن أبو الروس يحتضن فان دام في"موفي ستار"

ودار حوار بين النجم العالمي فاندام والفنان حسن أبو الروس قبل بداية تنفيذ مقلب رامز جلال، وقام أبو الروس باحتضان فاندام فور رؤيته معربا عن سعادته.

رعب حسن أبو الروس في رامز موفي ستار: هنموت يا لهوي

ودخل حسن أبو الروس، في حالة من الرعب الشديد أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال، قائلا:" العربية هتقع في المية".



بعد اكتشاف المقلب.. حسن أبو الروس لـ رامز جلال: أنت قدوتي

ووجه حسن أبو الروس حديثه لـ رامز جلال بعد اكتشاف المقلب، قائلا :" حلم حياتى أقابل رامز جلال..انت قدوتي".