بعد اكتشاف المقلب.. حسن أبو الروس لـ رامز جلال: أنت قدوتي |فيديو

حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" .

ودخل حسن أبو الروس في حالة من الرعب الشديد أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال، قائلا:" احنا هنموت".

ووجه حسن أبو الروس حديثه لـ رامز جلال بعد اكتشاف المقلب، قائلا :" حلم حياتى أقابل رامز جلال..انت قدوتي".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.