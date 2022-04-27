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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رعب حسن أبو الروس في رامز موفي ستار: هنموت يا لهوي ..فيديو

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا ببرنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ودخل حسن أبو الروس، في حالة من الرعب الشديد أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال، قائلا:" العربية هتقع في المية".

وقام حسن أبو الروس بالصراخ، مرددا "إحنا هنموت يالهوي..  ده تمساح بجد".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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