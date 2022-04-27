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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة عرفة في "سابع سما": لا أحب التريند ولا أبحث عنه وأتعامل بطبيعتي

ابرز نجوم برنامج
ابرز نجوم برنامج سابع سماء

عرض برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، مجموعة من أفضل المقاطع النارية من الموسم الأول ومنها استضافة الفنانين( منة عرفة وسعد الصغير وطارق الشيخ).

قالت الفنانة منة عرفة: “غيابي عن الساحة الفنية كان بسبب بعض المشاكل وكنت أريد أن أراجع نفسي وتصرفاتي، مؤكدة أن رمضان هذا العام مختلف تماما ولم أتوقع أن يحدث معي كل هذا وأنا لا أحب الترند ولا ابحث عنه وأتعامل بطبيعتي مثل أغلب الناس”.

ومن جانبه أضاف سعد الصغير، أنه يحب محمود الليثي ويعتبره أخ وحمو بيكا شبهي وغلبان وعمر كمال بيني وبينة عيش وملح، مشيرا إلي أن الفن ليس به تاريخ والتاريخ يسجله العظماء ومنهم الشيخ الشعراوي .

وأوضح طارق الشيخ: “والدي متوفي منذ سنتين ووقتها كنت في دبي وعند علمي بوفاته قطعت الحفلات الخاصة بي نزلت، أبي هو الخير والبركة اللي بتحل عليا وكنت قريب منه جدا ودائما كان بيدعيلي وانقلبت 5 مرات بالسيارة واخرج بسبب دعواته”.

التاريخ طارق الشيخ محمود الليثي عمر كمال رمضان الفنان سعد الصغير الشيخ الشعراوي منة عرفة الساحة الفنية شعراوى الترند السيارة

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