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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع شولتربيك قادمًا من فرايبورج

شولتربيك
شولتربيك

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الدولي نيكو شولتربيك، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وأضاف النادي الألماني في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن شولتربيك 22 عاما سيلعب مع الفريق ابتداء من موسم 2022 / 2023، حيث أنهى مسيرته مع فريقه فرايبورج صاحب المركز الرابع حاليا في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتابع أن شولتربيك اجتاز الفحص الطبي في دورتموند امس الاثنين، ووقع على عقد جديد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

من جانبه قال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند والذي سيترك منصبه في الأسابيع المقبلة:"نيكو شولتربيك لاعب ألماني دولي شاب تطور بشكل رائع للغاية، وأسلوب أدائه يتناسب للغاية مع دورتموند".

من جانبه ،قال سيباستيان كيل، خليفة زورك في منصبه: "الطريق الذي تسلكه مسيرة نيكو يشبهني قليلا، لأنني أيضا انضممت إلى دورتموند قادما من فرايبورج في نفس العمر وكنت لاعبا دوليا شابا ".

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي ضمن تحقيق اللقب العاشر على التوالي في بطولة الدوري.

نادي بوروسيا دورتموند نيكو شولتربيك فرايبورج الدوري الألماني مايكل زورك

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