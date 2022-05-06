عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحي ولذيذ.. طريقة عمل بقسماط بالردة

طريقة عمل بقسماط
طريقة عمل بقسماط بالردة

بقسماط بالردة من السناكس الشهية واللذيذة التي يمكنك تناوله و إعدادها و تقديمها بطريقة صحية و قليلة السعرات الحرارية مما يساعدك في عدم زيادة الوزن.
قدم الشيف محمد ابراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بقسماط بالردة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.


مقادير بقسماط بالردة


4كوب دقيق
2كوب رده
-نص كوب زيت
2ملعقة كبيرة سكر
2ملعقة كبيرة خميرة فورية 
رشة ملح
كوب ماء للعجن 
ردة للفرد 
درجه حراره الفرن 200

طريقه تحضير  بقسماط بالردة

في العجان أو في طبق العجن يضاف الدقيق والردة ورشه الملح ويقلب جيدا ثم  في كوبا كبيرة يضاف السكر والخميرة والزيت و يقلب جيدا  ثم يضاف علي الدقيق والخميرة ونعجن لمدة عشر دقائق 
ثم نترك العجينه ترتاح لمدة ربع ساعه ثم تشكل في صاج ووبخاخه رش مياه علي البقسماط ثم ردة ونتركه لمده من ربع ساعه ل نص ساعه في مكان دافئ لكي يختمر 
ثم يدخل  الفرن علي درجه حراره 200 من 12 الي 15 دقيقه او على حسب حراره الفرن.
 

بقسماط بالردة مقادير بقسماط بالردة طريقه تحضير بقسماط بالردة Food Groceries الشيف محمد ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

طريقة عمل خبز البريوش

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل باستا بكريمة السبانخ

ترشيحاتنا

زيارة الأضرحة والمقامات .. الأوقاف تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

الجيش اليمني: 341 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في 5 أيام

قيس سعيد: أطراف تمارس سياسة الأرض المحروقة في تونس

دراسة :الخيانة وضعف الشخصية أبرز صفات تكرهها السيدات في الرجال

خشية هجوم نووي روسي .. ارتفاع الطلب على ملاجئ الحماية في أوروبا

الجمهور يدعم الأهلي قبل لقائه مع وفاق سطيف الجزائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ