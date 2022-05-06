صحي ولذيذ.. طريقة عمل بقسماط بالردة

بقسماط بالردة من السناكس الشهية واللذيذة التي يمكنك تناوله و إعدادها و تقديمها بطريقة صحية و قليلة السعرات الحرارية مما يساعدك في عدم زيادة الوزن.

قدم الشيف محمد ابراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بقسماط بالردة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير بقسماط بالردة



4كوب دقيق

2كوب رده

-نص كوب زيت

2ملعقة كبيرة سكر

2ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

كوب ماء للعجن

ردة للفرد

درجه حراره الفرن 200

طريقه تحضير بقسماط بالردة

في العجان أو في طبق العجن يضاف الدقيق والردة ورشه الملح ويقلب جيدا ثم في كوبا كبيرة يضاف السكر والخميرة والزيت و يقلب جيدا ثم يضاف علي الدقيق والخميرة ونعجن لمدة عشر دقائق

ثم نترك العجينه ترتاح لمدة ربع ساعه ثم تشكل في صاج ووبخاخه رش مياه علي البقسماط ثم ردة ونتركه لمده من ربع ساعه ل نص ساعه في مكان دافئ لكي يختمر

ثم يدخل الفرن علي درجه حراره 200 من 12 الي 15 دقيقه او على حسب حراره الفرن.

