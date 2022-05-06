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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. وموعد طرح فيلم تامر حسني.. وأحمد سعد بإطلالة غريبة في مدينة نصر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها موعد حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج، وطرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم “بحبك” لتامر حسني، وتقييم مسلسل moon knight وغيرها من الأخبار الهامة. 

محمد فراج وبسنت شوقي يقيمان زفافهما غدا.. واليوم احتفال خاص مع أصدقائهما

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن موعد إقامة حفل زفافها على الفنان محمد فراج غدا بسهل حشيش، عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، ونشرت صور وفيديوهات من استعدادها للاحتفال الخاص مع أصدقائهما المقربين مساء اليوم “pre wedding”.

في عيد الأضحى.. تامر حسني يطرح تريلر فيلم "بحبك"

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عبر تطبيق انستجرام الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر “بحبك”، بعد الانتهاء من التصوير، وأعلن موعد عرضه. 

ياسمين عبد العزيز: خططت لأكون ملكة الإعلانات وأعيش عمري من جديد

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة منذ فترة طويلة على غلاف إحدى المجلات لتكون نجمة العدد، والحديث عن تجربتها الناجحة في الإعلانات خلال شهر رمضان الماضي. 

العيدية 5 صاغ | محسن منصور يروى ذكرياته فى العيد.. فيديو

وقال الفنان محسن منصور :" كنت باخد عيدية ٥ صاغ، وكنت بدخل بيها سينما وباكل كشرى وبجيب بمب وتانى يوم بروح حديقة الحيوان".

تعرف على إيرادات فيلم العنكبوت ثالث أيام العيد

حقق فيلم العنكبوت إيرادات ملحوظة خلال أيام العيد، خاصة اليوم الثالث أمس الأربعاء، وبلغت أرقامه حوالي 4.5 مليون جنيها.

بسنت شوقي محمد فراج تامر حسني نشرة الفن Arts Entertainment

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