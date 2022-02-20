تامر حسني برفقة هنا الزاهد من كواليس بحبك ويعلق:أنا اللي اكتشفتها

كشف الفنان تامر حسني عن الصور الأولى لفيلمه الجديد " بحبك " مع النجمة هنا الزاهد .

ونشر تامر حسني عير حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من كواليس الفيلم مع هنا الزاهد وكتب عليها ": مساء الهنا على اغلى ناس على قلبي انا دي صور من اول يومين تصوير لفيلمنا الجديد ( بحبك ) طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث فعلاً محيره جداً ".

وأضافت :" الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم ".

وقال :" و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله و للأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور و انتظروا بعد ايام انضمام نجمه جميله مميزه من نجوم المستقبل" اللي هيكون ليها مستقبل كبير ان شاء الله ".

اختتم :" و فرحان جداً بإنضمام الفنان الموهوب اوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل و ربنا يكتبله فيه كل النجاح و يكرمه و يكرمنا معاه / الفيلم من انتاج حبايب قلبي و اصدقاء العمر … سينرچي احمد بدوي / تي ايتش برودكشن حسام حسني / سكاي ليميت أحمد الدسوقي".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=497243031772382&id=100044600672035

صورة جديدة تكشف حقيقة تعرض تامر حسني لحادث ودخولة في غيبوبة



ظهر الفنان تامر حسني لأول مرة بعد شائعات تعرضه لحادث ودخولة في غيبوبة.

نشر المنتج أحمد دسوقي عبر صفحته بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أول صورة تجمعه بالفنان تامر حسني وكتب عليها : «توكلنا على الله.. دعواتكم».

ويجتمع تامر حسني مع المنتج أحمد دسوقي للتحضير لفيلم بحبك الذي بدأ تصويره .

تامر حسني في الكويت:

يحيى المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا يوم 28 فبراير الحالى فى دولة الكويت ليؤكد على سلامته بعد خروج عدد من الشائعات حول مرضه من أيام قليلة.

ونفى مصدر من فريق إدارة أعمال النجم تامر حسني ، ما تردد مؤخرًا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن النجم يواصل تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «روميو» خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قائلًا: «كل الأخبار دي كذب والصفحات التي روجت للإشاعة هي صفحات كاذبة، واحنا بنصور دلوقتي».

أحدث أعمال تامر حسنى

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



وطرح تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.