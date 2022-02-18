أخبار الفن | أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار.. حقيقة نقل تامر حسني للمستشفى.. ظهور حبيب ابنة عمرو دياب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار، حقيقة نقل تامر حسني للمستشفى، ظهور حبيب ابنة عمرو دياب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قرارها بإلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة إلى الفنان القدير أحمد بدير وتغريمها 500 دينار.

وقررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء الحكم السابق بالبراءة والذي صدرمن محكمة أول درجة ، وأصدرت حكمها الجديد بتغريم مى العيدان 500 دينار، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المحامى أشرف عبد العزيز فى تصريحات لـ صدى البلد ، انه من المقرر ان يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءه له.

الفنان أحمد بدير كان أسند القضية الى كل من المحامى المصرى أشرف عبد العزيز والمحامى الكويتى حسين العصفور ، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، بعد إصدار الحكم الجديد .

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو له أثناء استقباله للمطرب حسن شاكوش من مطار شيكاغو، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يستقبل حسن شاكوش بالأحضان، وعلق عمر كمال علي الفيديو، كاتبًا: “نورت أمريكا يا شاكوش”.

كشفت الفنانة ليلي علوي عن كواليس إعادة تصوير مشهدها الشهير فى فيلم حب البنات بالفستان ذاته الذى ظهرت به منذ ما يقرب من 18 عاماً .

وعلقت ليلي علوي ، في تصريحات لبرنامج "الستات" عبر قناة :النهار"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة قائلة : "كنت سعيدة جدًا عشان الناس كل شافت مقطع الفيديو اللي اتنشر في يوم عيد الحب، والتريند اللي حصل سببه محبة الناس وحبيت في يوم عيد الحب أوصل للناس إن اليوم دا مش للحبيبة فقط، دا للجميع الحب في الصحوبية والأهل والجيران".

نفى مصدر من فريق إدارة أعمال النجم تامر حسني ، ما تردد مؤخرًا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن النجم يواصل تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «روميو» خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قائلًا: «كل الأخبار دي كذب والصفحات التي روجت للإشاعة هي صفحات كاذبة، واحنا بنصور دلوقتي».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول جنا عمرو دياب ، بعد ساعات من نشرها صورة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برفقة حبيبها للمرة الأولى، وأعلنت صراحة حبها له، وعلقت: قائلة «أحبك».