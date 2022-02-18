عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار.. حقيقة نقل تامر حسني للمستشفى.. ظهور حبيب ابنة عمرو دياب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار، حقيقة نقل تامر حسني للمستشفى، ظهور حبيب ابنة عمرو دياب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قرارها بإلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة إلى الفنان القدير أحمد بدير  وتغريمها 500 دينار.

وقررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء الحكم السابق بالبراءة والذي صدرمن محكمة أول درجة ، وأصدرت حكمها الجديد بتغريم مى العيدان 500 دينار، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المحامى أشرف عبد العزيز فى تصريحات لـ صدى البلد ، انه من المقرر ان يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءه له.

الفنان أحمد بدير كان أسند القضية الى كل من المحامى المصرى أشرف عبد العزيز والمحامى الكويتى حسين العصفور ، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، بعد إصدار الحكم الجديد  .

 

بـ تعليق وتصرف لافت.. عمر كمال يستقبل حسن شاكوش بمطار شيكاغو ..فيديو

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو له أثناء استقباله للمطرب حسن شاكوش من مطار شيكاغو، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يستقبل حسن شاكوش بالأحضان، وعلق عمر كمال علي الفيديو، كاتبًا: “نورت أمريكا يا شاكوش”.

 

ليلي علوي تكشف سر أحتفاظها بفستان حب البنات " فيديو "

كشفت الفنانة ليلي علوي عن كواليس إعادة تصوير مشهدها الشهير فى فيلم حب البنات بالفستان ذاته الذى ظهرت به منذ ما يقرب من 18 عاماً .

وعلقت ليلي علوي ، في تصريحات لبرنامج "الستات" عبر قناة :النهار"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة قائلة : "كنت سعيدة جدًا عشان الناس كل شافت مقطع الفيديو اللي اتنشر في يوم عيد الحب، والتريند اللي حصل سببه محبة الناس وحبيت في يوم عيد الحب أوصل للناس إن اليوم دا مش للحبيبة فقط، دا للجميع الحب في الصحوبية والأهل والجيران".

 

حقيقة تعرض تامر حسني لوعكة صحية ونقله للمستشفى

نفى مصدر من فريق إدارة أعمال النجم تامر حسني ، ما تردد مؤخرًا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن النجم يواصل تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «روميو» خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قائلًا: «كل الأخبار دي كذب والصفحات التي روجت للإشاعة هي صفحات كاذبة، واحنا بنصور دلوقتي». 

 

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول جنا عمرو دياب ، بعد ساعات من نشرها صورة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برفقة حبيبها للمرة الأولى، وأعلنت صراحة حبها له، وعلقت: قائلة «أحبك».

 

أحمد بدير تامر حسني عمرو دياب ابنة عمرو دياب عمر كمال حسن شاكوش ليلى علوي جنا عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

موضوعات متعلقة

الشائعات تضرب الوسط الفني| نقل تامر حسني للمستشفى وعودة شيرين لـ حسام حبيب الأحدث.. وتدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

المخرج يعقوب المهنا: سعدت بما يحدث في السعودية وقريبا في مصر

حقيقة تعرض تامر حسني لوعكة صحية ونقله للمستشفى

أخبار الفن| منشور حزين لـ فيفي عبده.. كليب ماجد المهندس الجديد

قيثارة الغناء| ليلى مراد .. اعتنقت الإسلام في ليلة القدر.. تركت اليهودية حبًا في القرآن

عيد ميلاد تيم حسن| قصة زواجه من صديقة طليقته

ذكرى محمد متولي| تعرف على لحظاته الأخيرة ووفاته بـ الزغطة

ترشيحاتنا

تفاصيل تمرد طارق حامد في الزمالك بسبب مستحقاته المالية

أحمد مجدي: الزمالك ارتكب كل أخطاء كرة القدم ضد سموحة

أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

بالقتل.. الشابة مروة ترك تروي تفاصيل تهديدات تلاحقها وأسرتها منذ شهور

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

تعليق مثير من أسطورة ليفربول بعد مُعادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ