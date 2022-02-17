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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول جنا عمرو دياب ، بعد ساعات من نشرها صورة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برفقة حبيبها للمرة الأولى، وأعلنت صراحة حبها له، وعلقت: قائلة «أحبك». 

ورصدت ابنة عمرو دياب، في مجموعة الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر انستجرام، النزهة التي قضتها برفقة حبيبها في أحد مدن الملاهي والألعاب في بريطانيا. 

وبتتبع حساب ابنة عمرو دياب، تبين أن حبيبها من العاصمة الإنجليزية لندن، ويُدعى «جوش ميلر أوبراين»، مسيحي الديانة، وحرص حبيبها على التعليق على صورهما، قائلًا لـ جنا «أحبك». 

حفل ابنة عمرو دياب

يذكر أن جنا عمرو دياب، روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، الذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.

ودعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

وكتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: احضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل ؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.

حفل عمرو دياب بمركز المنارة

أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا يوم الجمعة 11 فبراير،،  بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة،  وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يحرص على سماعها وترديد 
حضر الحفل اكثر من ٣٠ الف من محبى عمرو وتميز الحفل بتنظيم الجيد.

وتم بناء مسرح قام بتنفيذه المهندس حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل والنجم أحمد عصام ملك الفاير شو وصبحى مراد مسارح وتنظم هيدج هوج تحت إشراف حفلات المنارة محمد هيكل والتغطية الاعلامية وديع عزمى تفاعل عمرو مع الجمهور واستمر الحفل على مدار ساعتين ونص وتم غلق الأبواب بعد بداية الحفل بسبب الحضور الضخم.

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