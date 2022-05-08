3 طرق طبيعية لتفتيح البشرة في الصيف

تتعرض البشرة خلال فصل الصيف للعديد من المشاكل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن يزداد الأمر عند عدم اتباع روتين جيد للبشرة، وعدم الحرص على وضع واقي الشمس.

لذلك نقدم إليك أفضل المسكات التي تساعد على تفتيح البشرة.

ماسك الليمون لتفتيح البشرة

مكونات ماسك الليمون:

عصير 1 ليمونة

2 ملعقة زبادي

2 ملعقة صغيرة دقيق

3 نقط ماء أوكسجين

خطوات تحضير ماسك الليمون:

قومي بخلط جميع المكونات معًا حتى نحصل على خليط عبارة عن عجينة

ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة ثلث ساعة

ثم أغسلي البشرة بالماء الفاتر

ماسك الكركم لتفتيح البشرة:

مكونات ماسك الكركم:

1 ملعقة كبيرة من خشب الصندل

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة من الجليسرين

خطوات تحضير ماسك الكركم:

قومي بخلط كل المكونات معًا بشكل جيد

ضعي الخليط على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ثم نترك ماسك الكركم حتى يجف

ثم أغسلي البشرة بالماء الفاتر