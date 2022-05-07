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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات طبيعية.. طرق متعددة لتفتيح البشرة

ماسك
ماسك

هل تبحثين عن تشقير الوجه واليدين والرقبة والجسم بطرق طبيعية ومثبتة؟ هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم في يومين أو تبييض البشرة في أسبوع ولكن اليوم اخترنا لكم أفضل طرق العناية بالبشرة والتبييض ووصفات تشقير الوجه وتبييض اليدين من المرة الأولى بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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أفضل وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام ومكوناته شيء واحد


عندما نتحدث عن وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام ومكوناتها شيء واحد فلدينا عدد من الوصفات الطبيعية المميزة ومن أهمها:

وصفة الماء والأرز لتبييض الوجه


تعتمد هذه الوصفة على تبييض وتفتيح البشرة ، حيث تحاول جميع النساء الحصول على بشرة بيضاء ونضرة للغاية. طريقة تحضير وصفة الأرز والماء لتبييض الوجه:

اخلطي كوبًا من ماء الأرز مع نصف كوب ماء.
كما تضاف ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر ، ثم يوضع الخليط في زجاجة ، ثم يستخدم لتنظيف البشرة.
حيث يوضع الخليط على قطعة قطن نظيفة ثم يمسح الجلد بحركات دائرية.
بعد ذلك نقول إن الشوائب ستلتصق بقطعة القطن ويبقى الجلد خاليًا من أي شوائب.
كيفية الحصول على ماء الأرز (مبيض منزلي سريع التحضير للوجه):
هناك ثلاث طرق للحصول على ماء الأرز ، ومن هذه الطرق:



النقع: ينقع كوب أرز في الماء ويترك لمدة ساعة ثم يؤخذ الماء ويحفظ.
ننقع الأرز في ماء ساخن ونتركه لمدة يوم ، ثم نقوم بتجميع الماء لاستخدامه.
هنا نقوم بغلي كوب من الأرز في كوبين من الماء ، ثم نأخذ الماء للاستعمال.


فوائد ماء الأرز للبشرة


تفتيح البشرة وزيادة نضارتها.
يساهم في تقليل ظهور حب الشباب.
يساعد في تقليل التهابات الجلد.
يعالج مشكلة توسيع المسام في الجلد.
وصفة بياض البيض لتبييض الوجه:
من الممكن أن تشكل البقع الداكنة والرؤوس السوداء مصدر قلق "مزعج" لكل امرأة تريد الحفاظ على نضارة وجهها وبياضها وجمالها، غالبًا ما تستخدم النساء أنواعًا عديدة من المكياج لإخفاء هذه العيوب ، ولكن دون الحصول على أي نتيجة ، لذلك سنرشدك في المقال إلى وصفة لقناع البيض الأبيض بالسكر لتبييض الوجه والبشرة.

 

طريقة تحضير واستخدام الوصفة 


يضاف بياض البيض إلى ملعقة من السكر ، ثم تخلط المكونات حتى يتم الحصول على كريمة بيضاء.
يتم وضع الكريم الذي حصلنا عليه على الوجه.
انتظري عشر دقائق ثم قومي بتدليك الوجه قبل تنظيف الوجه.
سوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء بشكل مذهل ، ومع اختفاء الرؤوس السوداء والبقع الداكنة ، يصبح الوجه لامعًا ومشدودًا.
وصفة النشا لتبييض الوجه:
قد ترغب المرأة بين الحين والآخر في تنظيف بشرة وجهها ، لذلك قد تلجأ إلى تجربة وصفة النشا لتفتيح البشرة ، نظرًا لانتشار استخدامها مؤخرًا بين كثير من النساء ، نظرًا لسهولة تطبيقه. واستخدامها داخل المنزل.

 

طريقة تحضير وصفة النشا لتبييض الوجه  


أضف ملعقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة مع البطاطس
تخلط المكونات جيداً ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.
بعد ذلك يتم تجفيف القناع على الجلد وغسله بماء فاتر ، ثم يتم دهن الوجه بماء الورد لإغلاق مسام الجلد .

تفتيح البشرة حب الشباب العناية بالبشرة البطاطس زيت اللافندر ​​​​​​​health

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