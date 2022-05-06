يزيد النضارة ويقشر البشرة.. طريقة عمل ماسك الشوفان

يعد ماسك الشوفان والزبادي من أفضل مقشرات البشرة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعد في منع ظهور الرؤوس السوداء وإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة نضارة البشرة.
نقدم لكم طريقة عمل ماسك الشوفان للحصول على مظهر متألق، وذلك وفقا لما جاء في موقع “boldsky”.
مكونات ماسك الشوفان
2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون خشن
1 زبادي
طريقة عمل ماسك الشوفان
فى وعاء صغير امزجي الشوفان والزبادي جيدا.
خذي كمية وفيرة من الخليط وافركيه بلطف المنطقة المصابة لمدة 3-5 دقائق.
اغسليه بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف وكرري استخدامه مرة واحدة في الأسبوع .