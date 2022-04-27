قبل العيد.. ماسك الخميرة والعسل لتفتيح البشرة سريعاً

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ماسك الخميرة والعسل وفيتامين E لتفتيح البشرة سريعاً، واستعادة ترطيبها وحيويتها، والتخلص من آثار الحبوب والنمش والبقع الداكنة.



المكونات:

2 ملعقة صغيرة لبن بودرة.

محتوى 3 كبسولات فيتامين E.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

الطريقة:

يُضاف محتوى كبسولات فيتامين E، العسل والخميرة إلى اللبن البودرة مع التقليب حتى تتجانس المكونات تماماً.

يُوزع القناع على البشرة، ويُترك على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يُشطف بالماء البارد، ويُتبع بكريم مرطب.

يُكرر الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

الخميرة:



تساعد الخميرة على تفتيح البشرة وإضفاء مظهر حيوي عليها كما تعد من المكونات التي تساعد على امتلاء الخدود.

العسل:

يعمل العسل على تغذية البشرة المجهدة ويساعد على القضاء على الحبوب بفضل احتوائه على مضادات طبيعية للبكتيريا.

اللبن:

يساعد اللبن على التخلص من البقع الداكنة والنمش وتفتيح البشرة بفضل بروتينات الحليب، كما يعمل على تغذية البشرة وإمدادهابالفيتامينات لتبدو أكثر حيوية.

فيتامين E:

يعمل فيتامين E على ترطيب البشرة الجافة وحمايتها من آثار تقدم العمر وعلامات الشيخوخة.