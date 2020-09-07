AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك الشوفان للبشرة الدهنية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من الشوائب وزيوت البشرة، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير ماسك الدقيق والشوفان والبيض والعسل يقشر بشرتك ويمتص الزيت الزائد المنتج، يحافظ بياض البيض على بشرتك متماسكة بينما يمتلك العسل خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا لمنع بشرتك من الإصابة بالبكتيريا التي تكون شائعة جدًا أثناء الرياح الموسمية، وفقًا لموقع بولد سكاى".

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان 

1 بياض بيضة 

1 ملعقة كبيرة عسل 


 طريقة الاستخدام:

 في وعاء ، خذ دقيق الشوفان. 

قم بفتح بيضة وافصل بياض البيض. 

أضيفي بياض البيض إلى دقيق الشوفان المطحون وقلبيه. 

أضف العسل والخثارة إليه واخلط جميع المكونات لعمل معجون.

 ضعي طبقة متساوية من المعجون على وجهك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة. 

اشطفه جيدًا لاحقًا.

 استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

الروتين الصباحي.. استعيدي نضارة بشرتك بالماسك السحري

في 20 دقيقة .. أقوى ماسك تفتيح للبشرة الدهنية

سكراب التفاح لإطلالة مبهجة فى العيد

قبل العيد ومن أول استخدام.. 3 حيل سريعة لتفتيح البشرة

وصفات لتفتيح البشرة .. 13 طريقة فعالة فى إعادة الجمال والنضارة

ترشيحاتنا

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

40 جنيها للمتر .. أحمد السجيني: الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتحصيل 100 مليار جنيه .. فيديو

دنيا سمير غانم تقضي إجازة الصيف مع أصدقائها في الساحل الشمالي

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

ضربة جوية للتحالف العربي تسقط 100 قتيل بين ميليشيات الحوثي باليمن

سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لـ حفل قرعة مونديال اليد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور