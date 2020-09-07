ماسك الشوفان للبشرة الدهنية

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من الشوائب وزيوت البشرة، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير ماسك الدقيق والشوفان والبيض والعسل يقشر بشرتك ويمتص الزيت الزائد المنتج، يحافظ بياض البيض على بشرتك متماسكة بينما يمتلك العسل خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا لمنع بشرتك من الإصابة بالبكتيريا التي تكون شائعة جدًا أثناء الرياح الموسمية، وفقًا لموقع بولد سكاى".