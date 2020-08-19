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مرأة

بالرغم من فاعليته.. تعرف على أضرار الشوفان للوجه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:25 ص
اضرار الشوفان للوجه
اضرار الشوفان للوجه
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آية التيجي
من أفضل أنواع الحبوب الذي يمكن تناولها بأمان في الرجيم الشوفان لأنه يعطي إحساس بالشبع والامتلاء لأوقات طويلة، إلا أن هناك اضرار الشوفان للوجه عند استخدامه للتجميل، وفيما يلي سنقوم بذكر أضرار الشوفان للوجه.

ورغم  استخدام نخالة الشوفان والشوفان الكامل لعلاج أمراض القلب، وارتفاع نسبة الكوليسترول، واستخدامها لارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وجفاف الجلد والعديد من الحالات الأخرى ، إلا ان هناك أدلة علمية كشفت عن اضرار الشوفان للوجه.

يستخدم الشوفان في وصفات تجميلية للبشرة بصورة موضعية على الجلد لأنه يحتوي على عناصر غذائية مرتفعة القيمة منها الفيتامينات وكميات عالية من البروتين والمعادن الغذائية، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ولكن لا يجب استخدامه قبل معرفة اضرار الشوفان للوجه.


ومن ابرز اضرار الشوفان للوجه عند استخدامه كأحد مستحضرات التجميل الآمنة على الجلد؛ ولكن يمكن أن يؤدي وضع المنتجات التي تحتوي على الشوفان على الجلد إلى إصابة بعض الأشخاص بطفح جلدي.

ولكي نتجنب اضرار الشوفان للوجه علينا بوضع جزء بسيط من ماسك الشوفان على اليدين ورؤية ما إن كان يتسبب في تهيج الجلد، أم لا، بعد تركها فترة لا تتعدي 1 إلى 2 دقيقة لرؤية النتائج والإطمئنان.
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