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مرأة

تخلصي من مشاكل البشرة بماسك الشوفان السحري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تهتم النساء دائما ببشرتهن عن طريق بعض الوصفات الطبيعية بالاضافة إلى بعض مستحضرات العناية بالبشرة للتخلص من مشاكل البشرة وتنظيفها.

وعرض موقع boldsky وصفة طبيعية للتخلص من مشاكل البشرة وتنظيفها والقضاء على حب الشباب:

مقادير الوصفة
شوفان
زبادي

طريقة تحضير ماسك الشوفان :
- يخلط الشوفان مع معلقتين زبادي ويوزعوا على الوجه حتى يجف.
- نقوم بإزالة الخليط بقطعة قماش رطبة ثم يغسل يغسل بماء فاتر ثم بارد ويوضع كريم مرطب.
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