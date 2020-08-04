طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

ما هو الشوفان ؟

طريقة تحضير الشوفان

7- نضع رشة ملح على الشوفان باللبن ثم التقليب جيدا، ويقدم ساخنا.

7- نضع رشة ملح على الشوفان باللبن ثم التقليب جيدا، ويقدم ساخنا.

6- نضيف ملعقة من العسل الأبيض في طبق مناسب وعليه الشوفان باللبن.

5- نضيف ملعقة صغيرة قرفة أو فانيليا حسب الرغبة على الشوفان باللبن.

5- نضيف ملعقة صغيرة قرفة أو فانيليا حسب الرغبة على الشوفان باللبن.

4- نترك الشوفان في اللبن حتى يتم الغليان مرة أخرى.

4- نترك الشوفان في اللبن حتى يتم الغليان مرة أخرى.

2- نترك اللبن على النار حتى الغليان.

2- نترك اللبن على النار حتى الغليان.

1- نضع اللبن في إناء مناسب على النار.

1- نضع اللبن في إناء مناسب على النار.

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طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط

يميل بعض الأشخاص لتناول حبوب الشوفان بدون أي اضافات.

مكونات الشوفان بالماء :

1- ضعي الشوفان على الماء مع التقليب جيدا.

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس

مكونات الشوفان للتخسيس :

4- إضافة الفاكهة حسب الرغبة في الطبق ثم نسكب الشوفان باللبن.

طريقة تحضير الشوفان لكمال الاجسام

يحتاج كمال الأجسام إلى تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، للحفاظ على اللياقة البدنية.

مكونات الشوفان لكمال الأجسام :

4- اضف التمر مع العسل في الطبق.

3- إضافة الشوفان إلى المكونات على النار.

2- اضف القرفة مع الملح على اللبن مع التقليب جيدا.

1- نضع اللبن في وعاء مناسب على النار.

طريقة تحضير الشوفان لتضخيم العضلات

مكونات الشوفان لتضخيم العضلات :

نصف كوب شوفان.

بصلة صغيرة.

2 بطاطس صغيرة.

جزرة.

مرقة.

فول سوداني.

ماء.

فلفل أسود.

ملح.

دقيق.





طريقة تحضير الشوفان لتضخيم العضلات :

1- سلق البطاطس جيدا ثم نهرسها في الخلاط.

2– تقشير البصل والجزر ثم تقطيعها مكعبات.

3- نضيف ملعقة من الزبدة في إناء على النار مع البصل والتقليب حتى التحمير.

4– نضيف الجزر مع البصل والتقليب بشكل جيد لمدة لاتزيد عن خمسة دقائق ومن بعد نضيف الدقيق ونستمر بالتقليب حتى يصفر.

5- إضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر.

6– نتركه يغلي على النار لمدة لاتزيد عن نصف ساعة.