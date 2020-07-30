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مرأة

قبل العيد.. تخلصي من مشاكل البشرة الحساسة بسكراب الشوفان

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تتميز البشرة الحساسة برقتها ومن الممكن أن تظهر بعض العروق الحمراء ، دافئة الملمس ومتوهجة أحيانًا وتتأثر بظروف الطقس، المرض، التوتر والقلق، التغذية الخاطئة، احتكاك الملابس الصوفية.

وقدمت الدكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة ماسك مقشر للبشرة الحساسة ( سكراب ) يستخدم مرة واحدة كل أسبوع خاصة قبل حلول عيد الأضحى. 

المكونات :

شوفان ملعقة كبيرة
زيت زيتون او زيت لوز حلو ملعقتين
ربع ملعقة ملح صغيرة


الطريقة :

- يتم خلط المكونات ثم يفرك الوجه بالخليط مدة عشر دقائق ويغسل بماء دافئ بارد.

- تكرر الوصفة مرة أسبوعيا واحصلي على نتيجة مذهلة.
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