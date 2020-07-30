قبل العيد.. تخلصي من مشاكل البشرة الحساسة بسكراب الشوفان

تتميز البشرة الحساسة برقتها ومن الممكن أن تظهر بعض العروق الحمراء ، دافئة الملمس ومتوهجة أحيانًا وتتأثر بظروف الطقس، المرض، التوتر والقلق، التغذية الخاطئة، احتكاك الملابس الصوفية.
وقدمت الدكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة ماسك مقشر للبشرة الحساسة ( سكراب ) يستخدم مرة واحدة كل أسبوع خاصة قبل حلول عيد الأضحى.
المكونات :
شوفان ملعقة كبيرة
زيت زيتون او زيت لوز حلو ملعقتين
ربع ملعقة ملح صغيرة
الطريقة :
- يتم خلط المكونات ثم يفرك الوجه بالخليط مدة عشر دقائق ويغسل بماء دافئ بارد.
- تكرر الوصفة مرة أسبوعيا واحصلي على نتيجة مذهلة.
وقدمت الدكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة ماسك مقشر للبشرة الحساسة ( سكراب ) يستخدم مرة واحدة كل أسبوع خاصة قبل حلول عيد الأضحى.
المكونات :
شوفان ملعقة كبيرة
زيت زيتون او زيت لوز حلو ملعقتين
ربع ملعقة ملح صغيرة
الطريقة :
- يتم خلط المكونات ثم يفرك الوجه بالخليط مدة عشر دقائق ويغسل بماء دافئ بارد.
- تكرر الوصفة مرة أسبوعيا واحصلي على نتيجة مذهلة.