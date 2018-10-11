ماسك الشوفان للتخلص من حب الشباب لأصحاب البشرة الحساسة

قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، ماسك الشوفان الذي يساعد على ترطيب البشرة وتجديد خلايا الجلد وتنظيف المسام بعمق.



وأوضحت شلباية، أن الشوفان له خواص مضادة للالتهابات والتهيج والحكة وحساسية البشرة أيضًا ،بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب.



طريقة استخدام ماسك الشوفان:



- أحضر الشوفان

- أضف نصف كوب من الماء الساخن إليه، واتركه لبعض دقائق

- أضف ملعقة من العسل إليه

- أضف ملعقتين من الزبادي إلى الخليط، ثم امزج هذه المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة



طريقة الاستخدام:

- ادهن الماسك على جلدك واتركه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة

- أزل الماسك باستخدام منشفة نظيفة

- اشطف جلدك بالماء الدافئ

- جفف جلدك ثم قم بوضع مرطب عليه