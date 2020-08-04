صحي ولذيذ.. طريقة عمل حلى الشوفان بالفراولة

حلى الشوفان بالفراولة من مطبخ الشيف منال العالم. حلى الشوفان بالفراولة من الأطعمة اللذيذة والصحية التي يمكنك تناولها فى وجبة الفطار أو العشاء، لنقدم لكم طريقة عمل





مقادير حلى الشوفان بالفراولة :





كوب فراولة مقطعة⠀

نصف ملعقة صغيرة برش ليمون⠀

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون⠀

كوب زبادي

ملعقة كبيرة عسل⠀

٢ ملعقة كبيرة بذور الشيا⠀

كوب شوفان جاهز⠀

كوب حليب جوز هند⠀





-للتقديم :





فراولة

لوز شرائح





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طريقة تحضير حلى الشوفان بالفراولة:





-في طبق ضعي الفراولة، اضيفي برش الليمون، عصير الليمون⠀

-باستعمال الملعقة اضغطي على الفراولة لهرسها جيدا⠀

-اضيفي الزبادي⠀

-اضيفي العسل⠀

-بذور الشيا⠀

-الشوفان والحليب⠀

-وزعي الخليط في البرطمانات⠀

-ضعي الغطاء واتركيها في البراد عدة ساعات او طوال الليل⠀

-افرمي الفراولة ثم وزعيها على الشوفان، انثري اللوز وقدميها.⠀



