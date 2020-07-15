مفيد لمرضى السكري.. 10 فوائد لتناول الشوفان يوميًا

يعتبر الشوفان من أفضل أنواع الحبوب الكاملة الصحية وهو به نسب عالية من العناصر الغذائية الصحية و الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أن الشوفان يدخل في كثير من الانظمة الخاصة بالريجيم نظرًا لأنه يمنحك شعور عالي بالشبع لفترات طويلة.





إليك فوائد الشوفان الصحية بحسب موقه healthline والتي تجعلك تتناوله بشكل يومي خاصة لمرضى السكري :





١- يحمي من الإصابة بسرطان المعدة والمرىء

٢- الشوفان يحمي من امراض القلب و الشرايين

٣-يخفف من التهابات الجسم وخاصة التهابات المفاصل

٤_يحسن استجابة الجسم للانسولين ، نظرًا لاحتوائه على ألياف بيتا جلوكان

٥_ الشوفان يقلل مستويات السكر في الدم

٦- يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول والبروتين الدهني

٧-يعمل على تعزيز وظائف الدماغ

٨- يساعد على خسارة الوزن ويمنحك شعور بالشبع

٩- علاج فعال للإمساك