الشوفان من الحبوب الكاملة التي يميل إلى تناولها الكثير من الأشخاص ولاسيما الرياضيين وأصحاب النظام الصحي، لأنه يعتبر من الأطعمة الصحية الخفيفة على المعدة.
طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط من الطرق الصحية التي يفضل الأشخاص بإعدادها عند قرار تناول الشوفان.
لا تحتاج تحضير وجبة الشوفان إلا مكونات بسيطة ودقائق معدودة حتى تتناولها.
مكونات الشوفان :
نصف كوب شوفان.
1 كوب ماء.
ملعقة ماء ورد حسب الرغبة.
عسل أبيض للتحلية.
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طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط :
1- احضري إناء مناسب وضعي به كوب ماء.
2- اضيفي نصف كوب من الشوفان على الماء واتركيه لدقائق.
3- ضعي الاناء على النار حتى الغليان.
4- اضيفي العسل الأبيض إلى وعاء مناسب للتقديم.
5- اضيفي اليه الشوفان بعد تسويته.
6- ضعي قطرات ماء الورد على الشوفان.
7- يقدم ساخنا أو باردًا.