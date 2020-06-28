يحقق نتائج فورية .. ماسك الشوفان لعلاج حروق الشمس والاسمرار

يحتوى الشوفان على العديد من المواد المفيدة لصحة الجسم والبشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وعلاج آثار الاشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس.
عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الشوفان للتخلص من حروق الشمس والتلوث والتراب والاسمرار ويحقق نتائج فورية .
مكونات الماسك :
ملعقة كبيرة عسل
نصف ملعقة كبيرة شوفان
قطرات لبن
ملعقة كبيرة من القهوة
طريقة عمل واستخدام الماسك:
-اخلطي دقيق الشوفان لصنع مسحوق ناعم ثم القهوة والعسل والحليب بما يكفي لصنع الماسك بقوام به بعض الخشونة "مثل السكراب".
- ضعيه على الوجه النظيف وافركيه بحركة دائرية بأطراف أصابعك لمدة تتراوح بين دقيقتين لـ 3.
-اتركيه على الوجه لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق.
-اغسليه باستخدام الماء الفاتر واتركيه حتى يجف.
-يمكن وضع مرطب منتظم على الوجه للتأكد من أن البشرة رطبة.
-كرره مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج