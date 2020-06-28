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يحقق نتائج فورية.. ماسك الشوفان لعلاج حروق الشمس والاسمرار

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:24 م
يحقق نتائج فورية
يحقق نتائج فورية .. ماسك الشوفان لعلاج حروق الشمس والاسمرار
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اسماء محمد
يحتوى الشوفان على العديد من المواد المفيدة لصحة الجسم والبشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وعلاج آثار الاشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس.

عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الشوفان للتخلص من حروق الشمس والتلوث والتراب والاسمرار ويحقق نتائج فورية .
مكونات الماسك :
ملعقة كبيرة عسل
نصف ملعقة كبيرة شوفان
قطرات لبن 
ملعقة كبيرة من القهوة 

طريقة عمل واستخدام الماسك:
-اخلطي دقيق الشوفان لصنع مسحوق ناعم ثم القهوة والعسل والحليب بما يكفي لصنع الماسك بقوام به بعض الخشونة "مثل السكراب".
- ضعيه على الوجه النظيف وافركيه بحركة دائرية بأطراف أصابعك لمدة تتراوح بين دقيقتين لـ 3. 
-اتركيه على الوجه لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق. 
-اغسليه باستخدام الماء الفاتر واتركيه حتى يجف. 
-يمكن وضع مرطب منتظم على الوجه للتأكد من أن البشرة رطبة. 
-كرره مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج

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