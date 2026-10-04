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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من القنصلية إلى الاستثمار.. عبير عطا الله تكشف أولويات أجندتها للمصريين بالخارج

عبير عطا الله
عبير عطا الله
ماجدة بدوى

تستعد النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، لطرح عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المصريين بالخارج ضمن أجندتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ارتباطهم بمؤسسات الدولة.

وتتضمن الأجندة مجموعة من المحاور التي تمس الحياة اليومية للمصريين بالخارج، بداية من الخدمات القنصلية، مرورًا بالتعليم والحماية الاجتماعية، وصولًا إلى الاستثمار والاستفادة من خبرات العائدين.

رقمنة الخدمات القنصلية وتقليل الإجراءات

ويأتي تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام النائبة، بهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من المعاملات والمستندات عن بُعد، وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمات، خاصة للمصريين المقيمين في دول بعيدة عن مقار البعثات والقنصليات.

حماية العمالة والتأمينات والمعاشات

كما تشمل الأجندة العمل على تعزيز حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، إلى جانب تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، بما يستجيب للاحتياجات المرتبطة بفترات العمل خارج مصر ويحسن قدرة المصريين بالخارج على الاستفادة من حقوقهم التأمينية.

وتتضمن الملفات كذلك إزالة العقبات التي تواجه المصريين الراغبين في توجيه مدخراتهم واستثماراتهم إلى السوق المصرية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار.

تعليم أبناء المصريين بالخارج في صدارة الاهتمام

ويحظى ملف تعليم أبناء المصريين بالخارج باهتمام خاص، لا سيما استكمال منظومة التعليم قبل الجامعي بالمناهج المصرية، إلى جانب تطوير آليات الامتحانات والخدمات التعليمية الإلكترونية.

كما تستهدف الأجندة العمل على معالجة الإجراءات التي قد تواجه الطلاب وأسرهم، بما يسهم في توفير مسار تعليمي أكثر وضوحًا واستقرارًا لأبناء المصريين المقيمين خارج البلاد.

تسهيل الأحوال المدنية والتصديقات

وتشمل المحاور المطروحة أيضًا تبسيط إجراءات الأحوال المدنية والتصديقات والمعاملات الرسمية، مع الدفع نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الحضورية كلما كان ذلك ممكنًا.

العائدون من الخارج.. خبرات يمكن توظيفها

ولا تقتصر الأجندة على المصريين المقيمين بالخارج، وإنما تمتد إلى العائدين منهم، من خلال طرح رؤى تشريعية ورقابية تدعم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم بعد العودة إلى مصر.

كما تتضمن التوجهات تعزيز مشاركة المصريين العائدين في خطط التنمية والاستثمار، وفتح قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم.

أجندة تستهدف ربط المصريين بالخارج بالدولة

وتدور محاور الأجندة حول تعزيز التواصل المؤسسي مع المصريين بالخارج، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، ودعم حقوقهم، إلى جانب الاستفادة من مدخراتهم وخبراتهم باعتبارهم جزءًا من منظومة التنمية في مصر.

المصريون بالخارج طاولة البرلمان عبير عطا الله مجلس النواب

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