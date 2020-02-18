للبشرة الدهنية .. ماسك العسل ودقيق الشوفان.. المكونات والطريقة

يحتوي ماسك العسل ودقيق الشوفان على مضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية الجلد ووعلاجه من الكثير من المشكلات والوقاية منها خاصة تلك التى تصيب البشرة الدهنية إ ذا تم استخدامه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.





ونعرض كم خطوات عمل ماسك العسل ودقيق الشوفان للبشرة الدهنية وفقا لما ذكره موقع " boldsky" .

مكونات

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة الاستخدام:

أولًا امزجي دقيق الشوفان لعمل مسحوق ناعم. 2

. أضف ملعقة كبيرة من العسل وامزجها جيدًا. 3. ضع طبقة متساوية من الخليط وافركه بلطف على وجهك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق. 4. شطفه في الماء العادي بعد 5 دقائق.





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