AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك الشوفان.. هيرجع لوشك حيويته

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:20 م
ماسك الشوفان .. هايرجع
ماسك الشوفان .. هايرجع لوشك حيويته
Advertisements
اسماء محمد
 في الصيف والصيام تحتاج البشرة للترطيب والعناية بشكل متزايد ومن افضل الاشياء التى تحقق نتيجة فعالة فى هذا الامر ماسك الشوفان.

يستطيع ماسك الشوفان تهدئة البشرة وترطيبها وتقشير خلايا الجلد الميتة ويحارب الالتهابات ويساعد فى استعادة حيويتها مما يمحو آثار عوامل الجو والصيام.
وعرض موقع "stylecraze" طريقة عمل وصفة الشوفان لعلاج عيوب البشرة وتجديد خلاياها.

مكونات دقيق الشوفان:
ملعقة صغيرة عصير الليمون
ملعقة صغيرة عسل

طريقة عمل ماسك دقيق الشوفان:
- امزج جميع المكونات لتشكيل معجون سميك.
- أضيفي القليل من الماء إذا لزم الأمر ثم ضع هذا القناع على الوجه والرقبة. 
- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
- كرري الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على افضل بشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من تجاعيد البشرة في أقل من 15 يوما

أقوى ماسك لعلاج التجاعيد بنتائج فورية

استغلى قعدة البيت ورجعي جمالك.. 3 ماسكات غير معروفة لتفتيح وتنظيف وعلاج البشرة

للحصول على بشرة متألقة.. سكراب الشوفان بالشاى الأخضر

ماسك دقيق الشوفان والزبادي

ترشيحاتنا

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

أيمن عبد العزيز يكشف سبب اختياره الجنسية التركية على حساب المنتخب

بكلمات مؤثرة .. هاني رمزي ينعى إبراهيم نصر

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

إبراهيم نصر.. رحل وترك إرثا من الإفيهات الساخرة

بعد ضجته على السوشيال ميديا.. ماذا قال سكان العقارات المجاورة لـ محور ترعة الزمر عن الكوبري الجديد؟.. فيديو

AdvertisementS

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

الفيروس قلت حدته .. طبيب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيورس كورونا إلى ٢٣٢٦ شخصا

تفاصيل وفاة رشا حلمي بـ كورونا.. الرعاية الطبية بماسبيرو تكشف تاريخ آخر تواجد لها في قطاع الأخبار

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. تناول كوب من القرفة يوميا

بفستان مكشوف .. نادين نجيم تتألق في أحدث جلسة تصوير

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد