ماسك الشوفان.. هيرجع لوشك حيويته

في الصيف والصيام تحتاج البشرة للترطيب والعناية بشكل متزايد ومن افضل الاشياء التى تحقق نتيجة فعالة فى هذا الامر ماسك الشوفان.





يستطيع ماسك الشوفان تهدئة البشرة وترطيبها وتقشير خلايا الجلد الميتة ويحارب الالتهابات ويساعد فى استعادة حيويتها مما يمحو آثار عوامل الجو والصيام.

وعرض موقع "stylecraze" طريقة عمل وصفة الشوفان لعلاج عيوب البشرة وتجديد خلاياها.





مكونات دقيق الشوفان:

ملعقة صغيرة عصير الليمون

ملعقة صغيرة عسل





طريقة عمل ماسك دقيق الشوفان:

- امزج جميع المكونات لتشكيل معجون سميك.

- أضيفي القليل من الماء إذا لزم الأمر ثم ضع هذا القناع على الوجه والرقبة.

- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

- كرري الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على افضل بشرة



