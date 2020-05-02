لبشرة نضرة.. ماسك المايونيز في 10 دقايق

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية طريقة تحضير ماسك المايونيز ؛ للتخلص من كل شوائب البشرة والحصول على بشرة أكثر إشراقًا.
- وضع المزيج على الوجه لمدة 25 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد والصابون المناسب لنوع البشرة.
مكونات ماسك المايونيز :
نصف فنجان صغير مايونيز
نصف ملعقة صغيرة زيت لوز
ملعقتين كبيرتين زبادى
بياض بيضة
طريقة التحضير:
مزج نصف فنجان قهوة من المايونيز مع بياض بيضة واحدة، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. بعد مزج هذه المكوّنات مع بعضها البعض.
ملعقتين كبيرتين زبادى
بياض بيضة
طريقة التحضير:
مزج نصف فنجان قهوة من المايونيز مع بياض بيضة واحدة، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. بعد مزج هذه المكوّنات مع بعضها البعض.
- وضع المزيج على الوجه لمدة 25 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد والصابون المناسب لنوع البشرة.