لبشرة نضرة.. ماسك المايونيز في 10 دقايق

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية طريقة تحضير ماسك المايونيز ؛ للتخلص من كل شوائب البشرة والحصول على بشرة أكثر إشراقًا.









نصف فنجان صغير مايونيز



نصف ملعقة صغيرة زيت لوز

ملعقتين كبيرتين زبادى

بياض بيضة



طريقة التحضير:



مزج نصف فنجان قهوة من المايونيز مع بياض بيضة واحدة، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. بعد مزج هذه المكوّنات مع بعضها البعض.