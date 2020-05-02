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مرأة

لبشرة نضرة.. ماسك المايونيز في 10 دقايق

السبت 02/مايو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية طريقة تحضير ماسك المايونيز ؛ للتخلص من كل شوائب البشرة والحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

مكونات ماسك المايونيز :

نصف فنجان صغير مايونيز
نصف ملعقة صغيرة زيت لوز
ملعقتين كبيرتين زبادى
بياض بيضة

طريقة التحضير:

مزج نصف فنجان قهوة من المايونيز مع بياض بيضة واحدة، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. بعد مزج هذه المكوّنات مع بعضها البعض.

- وضع المزيج على الوجه لمدة 25 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد والصابون المناسب لنوع البشرة.
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