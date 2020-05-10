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مرأة

استغلي الحجر المنزلي .. ماسك تقشير الوجه بالقهوة وزيت الزيتون

الأحد 10/مايو/2020 - 04:00 ص
ماسك
ماسك
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أسماء عبد الحفيظ
تشعر الكثيرات خلال هذه الأيام بسبب الحجر المنزلي وتتخوف كثيرا من اطلالتها بعد فك الحجر المنزلي .. يمكنك عمل ماسك تقشير البشرة بالقهوة وزيت الزيتون.

كشف موقع بولد سكاى عن إسكرب تقشير للوجه بمكونين فقط من مطبخك وهو عبارة عن إسكرب الوجه بالقهوة وزيت الزيتون:

يعمل أسكرب القهوة و زيت الزيتون على إزالة خلايا الجلد الميتة وشد البشرة وتصغير حجم المسام ،وذلك عن طريق مزج هذه المكونات .

2 ملاعق صغيرة من القهوة 
2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون 


طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون :

تطبيق هذا المزيج على وجهك مع التدليك بلطف لمدة 3 دقائق والانتظار لمدة 15-20 دقيقة أخرى. وأخيرا، يشطف بالماء الدافئ. يمكنك استخدام هذا المقشر 3 مرات في الأسبوع حتى يتم شد البشرة وتقلص المسام.
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