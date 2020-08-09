AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:21 م
طريقة عمل الشوفان
طريقة عمل الشوفان
Advertisements
حياة عبد العزيز
تسعى كثير من السيدات ولاسيما صاحبات الوزن الزائد إلى تناول الأطعمة الصحية التي تعمل على حرق الدهون سريعا بدون معاناة، ويعد الشوفان هو أفضل وجبة غذائية ينصح بها الخبراء نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة.

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس  
يحتوي الشوفان على الكثير من الفوائد الصحية لاحتوائه على الألياف الطبيعية، والبروتينات والكالسيوم، ويتجه أصحاب الوزن الزائد لما يسمى لـ ريجيم الشوفان.

مكونات الشوفان للتخسيس :
5 ملاعق شوفان.
فواكه مجففه أو مكسرات حسب الرغبة.
لبن خالي الدسم.
عسل أبيض.

اقرأ ايضًا:

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس :
1- ضعي الشوفان في وعاء مناسب واضيفي إليه العسل الأبيض مع التقليب جيدا.
2- اضيفي اللبن الساخن إلى الشوفان.
3- ضعي كمية مناسبة من الفواكه المجففة أو المكسرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل مجهود.. 6 حيل لإنقاص الوزن بشكل أسرع وأطعمة تحول جسمك لماكينة حرق وريجيم مذهل لرفع المناعة وإنقاص الوزن

لـ زيادة المناعة.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط

ترشيحاتنا

الحبس ٦ أشهر وغرامة تصل لـ١٠٠ألف جنيه.. تشريعية النواب تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء

استعلام عن الرصيد في البنك الأهلي المصري.. جميع الطرق والأدوات

مواصفات سيارة الملكة رانيا الأقرب إلى قلبها

تشكيل الأهلي .. جيرالدو ومروان يقودان الهجوم .. وديانج والسولية في المنتصف

قوى خارجية مدفوعة.. "دفاع النواب" تكشف سبب تعنت إثيوبيا في قضية سد النهضة

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

بالأسود اللامع.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة سوارية.. شاهد

خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر