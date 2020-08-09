طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

تسعى كثير من السيدات ولاسيما صاحبات الوزن الزائد إلى تناول الأطعمة الصحية التي تعمل على حرق الدهون سريعا بدون معاناة، ويعد الشوفان هو أفضل وجبة غذائية ينصح بها الخبراء نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة.
طريقة تحضير الشوفان للتخسيس
يحتوي الشوفان على الكثير من الفوائد الصحية لاحتوائه على الألياف الطبيعية، والبروتينات والكالسيوم، ويتجه أصحاب الوزن الزائد لما يسمى لـ ريجيم الشوفان.
مكونات الشوفان للتخسيس :
5 ملاعق شوفان.
فواكه مجففه أو مكسرات حسب الرغبة.
لبن خالي الدسم.
عسل أبيض.
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طريقة تحضير الشوفان للتخسيس :
1- ضعي الشوفان في وعاء مناسب واضيفي إليه العسل الأبيض مع التقليب جيدا.
2- اضيفي اللبن الساخن إلى الشوفان.
3- ضعي كمية مناسبة من الفواكه المجففة أو المكسرات.