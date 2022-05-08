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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

قلب خنزير
قلب خنزير

كشفت أنباء صادمة عن السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير بعد شهرين فقط من الجراحة التي هزت العالم في يناير الماضي.

 

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فقد تبين أن سبب وفاة المريض الأمريكي يرجع لإصابته بأنفلونزا الخنازير، والذي انتقل إليه بعد زراعة القلب المعدل وراثيًا.

 

أجرى الدكتور «بارتلي جريفيث» الجراح المختص بعملية زراعة القلب في كلية الطب بجامعة ميريلاند، من حيوان إلى إنسان للمريض «ديفيد بينيت» بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الجامعة تصريحًا طارئًا لإجراء العملية، وقد تم اعتبار الجراحة في البداية ناجحًا.

 

وفقًا لـ MIT Technology Review، كانت هذه أول عملية زرع قلب من خنزير إلى إنسان معدلة وراثيًا، وغالبًا ما تركز معارضة هذه الأنواع من الإجراءات على حقيقة أن أعضاء الحيوانات قد تساعد في نقل مسببات الأمراض الجديدة إلى البشر.

قبل الإجراء، تم تغيير قلب الخنزير على أمل ألا يتم رفضه من قبل الجهاز المناعي للمريض، وقد قدمت Revivicor وهي شركة طبية متخصصة في المنتجات التجديدية، القلب للمريض.

 

ووفقًا لصحيفة The Times قال أطباء جامعة ماريلاند بأن الحيوان كان قد تم فحصه بحثًا عن فيروسات وفيروس الخنازير المضخم للخلايا - وهو الفيروس الذي يعتقد العلماء أنه كان من الممكن أن يكون قد لعب دورًا في وفاة بينيت - لكن لم يتم اكتشافه بشكل نشط قبل الإجراء.

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