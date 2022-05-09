أسامة ربيع: حققنا أعلى إيرادات بتاريخ قناة السويس.. ولن نمنع السفن من العبور

تحدث أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رغم الأزمة العالمية.. أسامة ربيع: حققنا أعلى إيرادات بتاريخ قناة السويس

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم زيادة عدد الكرارات التي تعمل في القطاع الجنوبي من 4 كراكات إلى 8 كراكات، للانتهاء من المشروع في وقته المحدد.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "المخطط الخاص بنا الانتهاء من المشروع في نهاية يونيو 2023"، موضحا: "أنهينا 25% من عمليات التكريك، و85% من أعمال تجهيز أحواض الترسيب".

وتابع: "الآثار الإيجابية تغلبت على الآثار السلبية وحققنا أعلى إيراد وأعلى حمولة في تاريخ القناة خلال شهر أبريل"، لافتا: "الإيرادات بلغت 629 مليار دولار بزيادة 13.6 عن العام الماضي".

وأوضح: "القناة تأثرت بالإيجاب والسلب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، كنا نتوقع أن تكون الآثار السلبية السائدة على القناة الفترة الحالية، ولكن حدث عكس ذلك".

أسامة ربيع: لن نمنع السفن من العبور بالقناة إلا في حالات الحرب

تحدث أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قائلا إن العمل في القطاع الجنوبي كان يقتصر على 4 كراكات فقط، لكن الآن وصل عدد الكراكات المستخدمة إلى 8 كراكات، للانتهاء من المشروع في وقته المحدد.



وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن القناة تأثرت بالإيجاب والسلب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: “كنا نتوقع أن تكون الآثار السلبية السائدة على القناة الفترة الحالية، ولكن حدث عكس ذلك”.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتوقف كل السفن العابرة من البحر الأسود، وهذا أدى لخسارة الهيئة ما يقرب من 24 مليون دولار، ولكن كان لها بعض الآثار الإيجابية التي تمثلت في زيادة عبور سفن البترول القادمة من الخليج، وزيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.

أسامة ربيع: 8 كراكات تعمل لسرعة إنهاء مشروع توسعة القناة يونيو المقبل

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن مشروع توسعة قناة السويس نعمل به بأقصى جهدنا للانتهاء منه والآن يعمل في التوسعة 8 كراكات للانتهاء من أعمال توسعة القناة في آخر يونيو.

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الآن انتهينا من 25% من مشروع التوسعة ومتبقي 75%، مؤكدا أن هناك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن يصل إلى 3.6% والعام الماضي كان 6.1% تقريبا انخفض النصف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أسامة ربيع ، إن قناه السويس لديها اثأر سلبية وأثار إيجابية والإيجابي لدينا اكثر من السلبي والشهر الماضي حقننا اعلي إيرادات وصلت إلي 628 مليون دولار بزيادة 13.6 % عن العام الماضي .

أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس زادت 30 مليون دولار رغم الأزمة الأوكرانية

تحدث أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قائلا إن العمل في القطاع الجنوبي كان يقتصر على 4 كراكات فقط، لكن الآن وصل عدد الكراكات الستخدمة إلى 8 كركات، للانتهاء من المشروع في وقته المحدد.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه تم الانتهاء من 24% من المشروع العام الماضي، ونستهدف الانتهاء منه بشكل كامل خلال 24 شهر، متابعا: “قمنا بحفر 15 مليون متر مكعب، ونجحنا في توسيع 6 مليون متر مكعب، ونستهدف الانتهاء من المشروع في يوليو 2023”.

وأوضح أن القناة تأثرت بالإيجاب والسلب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: “كنا نتوقع أن تكون الآثار السلبية السائدة على القناة الفترة الحالية، ولكن حدث عكس ذلك”.