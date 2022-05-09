حتى لا ننسى| جرائم تنظيم الإخوان في الجيزة.. قطع الطرق وحرق وقتل ومذبحة قسم كرداسة

عمليات نوعية وإرهابية نفذها تنظيم الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو ونالت محافظة الجيزة نصيبا كبيرا من عمليات التنظيم الإرهابي، خرجت عناصرهم لتحرق الأخضر واليابس، وقتلوا حينها مئات الأبرياء، وسرقوا ونهبوا أقسام الشرطة وقطعوا الطرق وحاصروا المنشآت، بل أنهم مثلوا بأجساد رجال الشرطة في كرداسة.

حرق أقسام الجيزة وقطع الطرق.. نهج التنظيم

نفذت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية العديد من العمليات، حرقوا وحاصروا أقسام كرداسة والعياط والوراق واوسيم ونقطة شرطة البراجيل ونقطة نجدة اكتوبر وقسم العياط والبدرشين وابو النمرس والحوامدية وجراج قسم الطالبية.

كما قامت عناصر تنظيم الإخوان، بقطع الطريق في شارع الهرم ونفق نصر الدين وقتل اثنين من الاهالي والقاء جثثهم وسط النفق، لا سيما قيامهم بذبح قبطي صاحب محل هواتف محمولة بالطالبية، وقتلوا رائد بشرطة السياحة والاثار اثناء عودته من عمله اعلي محور 15 مايو في حين استشهد مجند اثناء هجومهم علي قسم العياط في حين اطلقوا النار علي قسم الطالبية واشعلوا النيران في مبني محافظة الجيزة فضلا عن حرق مبني كلية الهندسة.

الهجوم على قسم كرداسة

وفي واحدة من أبشع عمليات تنظيم الإخوان، نفذت عناصره الإرهابية الهجوم على قسم شرطة كرداسة، وأستشهد حينها اللواء مصطفي الخطيب رئيس فرقة قطاع شمال الجيزة والعميد محمد جبر مامور مركز كرداسة ونائبه العقيد عامر عبد المقصود والرائدين هشام شتا ومحمد فاروق معاوني المباحث بالاضافة الي المقدم ايهاب مرسي من قوات الامن المركزي التي كانت متواجدة لتامين مركز الشرطة فضلا عن قتل 3 مجندين وشرطي ومواطن من اهالي كرداسة.

وتبين من مناظرة جثامين الشهداء حينها، ان حالة الجثث سيئة للغاية وان جميعها تعرضت للسحل والجر علي الارض حيث قام المتهمون بالتمثيل بالجثث عن طريق جرها علي الارض وتمزيق اجزاء منها عقب انهاء حياتهم كما تبين ان الشهداء مصابين بطلقات ناري في مختلف انحاء الجسد بالاضافة الي طعنات وجروح قطعية في الراس والصدر حيث ان الضرب بالات حادة وشج في الراس ادي لظهور اجزاء من جماجم المجني عليهم.

وكشفت التحقيقات حينها ان اعداد ضخمة من جماعة الاخوان المسلمين اشتركت في قتل المجني عليهم وانهم قاموا بسحلهم من مكاتبهم خارج قسم كرداسة وسط الشارع واستمر تعديهم عليهم لما يقرب من 3 ساعات مثلوا خلالها بجثثهم واضافت التحقيقات ان المتهمين منعوا تسليم الجثث للاهالي او الشرطة التي تعذر اقترابها منهم حيث تركوها وسط الشارع لفترة ثم القوا بها في عدد من "العشش" والاراضي الزراعية وتمكن الاهالي من العثور علي الجثث واخذها بعد انصراف المتهمين من الاخوان وقاموا بتسليمها الي المستشفيات التي نقلتهم الي مستشفي الشرطة بالعجوزة وامرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وصرحت النيابة بدفنهم .

إثارة الفوضى.. عناصر تنظيم الإخوان في الجيزة

ومن كرداسة إلي العمرانية.. حيث أثار عناصر التنظيم الفوضى في مدينة العمرانية، وقطعوا شارع الهرم وحطموا محلاته وأشعلوا النيران في نفق نصر الدين، مما ادي لمقتل مواطنين اثر اطلاق النيران الاخوان النيران بكثافة علي الاهالي.

في حين قامت مجموعة منهم باقتحام محل صاحب موبايات بمنطقة الطالبية بعدما اكتشفوا انه قبطي حيث قاموا بتحطيم المحل وذبح صاحبه وفروا هاربين وعثرت الاجهزة الامنية بالجيزة علي حقيبة مليئة بالملابس وساطور داخل المحل عقب هرب الاخوان.

وهاجم المئات من عناصر التنظيم حينها ديوان محافظة الجيزة وقاموا بحرقه بالكامل حيث قاموا بإشعال النيران فيه مما اسفر عن انفجار 5 سيارات داخل جراج المحافظة فيما قام آخرون بقطع الطريق الدائرى فى الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم الأمر الذي تسبب في شلل مروري كامل وقامت قوات الحماية المدنية باجلاء موظفي محافظة الجيزة من المبني المحترق عن طريق السلالم الهيدروليكية حيث تم انقاذهم من النوافذ فيما القت قوات الامن القبض علي 14 متهما من الاخوان من منفذي الهجوم .

جراج قسم الطالبية...ومحاولة إقتحام قسم الوراق

لم يكتف عناصر تنظيم الاخوان بما ارتكبوه بالعمرانية وكرداسة حيث توجهوا الي جراج قسم الطالبية عقب فشلهم في اقتحام القسم وقاموا باقتحام الجراج وسرقة ما به من سيارات ودراجات بخارية ثم قاموا بحرقه وفروا هاربين فيما قام اخواني باطلاق النار علي قسم الطالبية الا ان القوات تمكنت من القاء القبض عليه عقب خروجه من مسيرة، كما شهد محيط قسم شرطة الوراق محاولة اقتحام تنظيم الاخوان المسلمين ديوان القسم.

وكشفت تحقيقات حينها ان الاحداث اسفرت عن حرق قسم الوراق بالكامل بعد محاصرته من حوالي 1500 اخواني ومنتمين لتيارات اسلامية وقيامهم برشقه بالحجارة والقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي واجهات القسم مما ادي لدخولها الي المكاتب التي تحتوي علي ملفات ودفاتر بالمحاضر وحصر بعدد الاسلحة المتواجدة بالقسم.

واضافات التحقيقات ان اقتحام المتهمين للقسم ادي لسرقة كافة الاسلحة المتواجدة به والتي تنوعت بين اسلحة ميري واسلحة تم تحريزها في قضايا بالاضافة الي تهريب عدد من المتهمين لم تتح الفرصة لنقلهم الي السجون العمومية قبل اقتحام القسم .

كما نفذ عناصر تنظيم الإخوان وقائع حرق 4 سيارات بوكس خاصة بقوات الشرطة كما تبين ان تعامل القوات مع المقتحمين ومحاولة صدهم عن الاقتحام ادي لاصابة 3 من ضباط القسم من بينهم الرائد محمد دياب معاون الضبط والذي اصيب بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسد والرائد مصطفي علام والذي اصيب بجرح قطعي بالراي تم تقطيبه ب 10 غرز جراحية وتم ايداعهما بمستشفي الشرطة بالعجوزة وضابط ثالث تلقي العلاج وخرج من المستشفي .

العياط.. ميدان النهضة وأسلحة عناصر التنظيم

ومن الوراق إلي جنوب الجيزة، حيث حاصر عناصر تنظيم الإخوان قسم شرطة العياط قرابة 6 ساعات وأكثر، وأمطروه بوابل من الرصاص، في محاولات مضنية لاقتحامه ثبت خلالها ضباط وافراد القسم 9 ساعات متواصلة وتصدوا للمحاولات الاخوانية حتي نفذت ذخيرتهم مما دفعهم للانسحاب مضطرين حفاظا علي حياتهم حياة المواطنين نظرا لوقوع القسم وسط منطقة سكنية وفور مغادرة الضباط والافراد للقسم عقب جمعهم قطع السلاح الميري منعا لسرقتها اقتحم الاخوان القسم واشعلوا النيران فيه مما ادي لاستشهاد مجند وحرق مقر القسم وتهريب ما به من مساجين .

كما كشفت التحقيقات التي اعقبت فض ميدان النهضة القاء قوات الامن القبض علي 213 متهما عثر بحوزتهم علي كمية ضخمة من الاسلحة حيث عثر علي 10 بنادق الية و29 فرد خرطوش و9257 طلقة الية و322 طلقة خرطوش و6 قنابل يدوية و55 زجاجة مولوتوف بالاضافة الي عدة مضبوطات اخري منها واقيات من الرصاص.

كما احبطت في تلك الفترة الاجهزة الامنية بالجيزة تفجير قسم امبابة ومبني محكمة شمال الجيزة عقب القبض علي شابين اخوانيين وبحوزتهما لاب توب يحتوي علي صور المنشاتين وموعد تفجيرهما بالاضافة الي ملف يحتوي علي كيفية تزوير اموال البنك المركزي وملفات مشفرة فتمت احالتهما الي النيابة التي باشرت التحقيق .

كما باشرت النيابة حينها التحقيقات في مقتل 30 شخصا في محيط ميدان مصطفي محمود عقب اعتصام الاخوان بالميدان والاشتباكات التي وقعت بينهم وبين الشرطة بشارع البطل احمد عبد العزيز كما حققت النيابة مع 31 متهما القت الشرطة والقوات المسلحة القبض عليهم وبحوزتهم زجاجات مولوتوف في الميدان.