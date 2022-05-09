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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الشمس يكرم فرق بنات اليد على إنجازات الموسم الحالى

صورة تذكارية لفريق
صورة تذكارية لفريق سيدات اليد مع مجلس الشمس

كرم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د.أسامة أبوزيد فرق بنات اليد الحاصلة على بطولات خلال الموسم المنصرم وعلى رأسهم الفريق الأول للسيدات.

وشهد التكريم حضور كلا من د. أسامة أبوزيد رئيس النادى و المهندس حاتم الناقة نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود والنائب محمد الكومي والمحاسب عمرو عثمان والنائبة أية مدنى أعضاء مجلس الإدارة.

وكرم مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبو زيد  الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بعد تتويجهن بدرع الدوري على حساب النادي الأهلي.

 فيما تم تكريم فريق 2010 بعد تتويجهن بدوري المنطقة وفريق 2004 بعد حصولهن على أول منطقة القاهرة وثالث الجمهورية، وفريق 2006 بعد حصوله على ثالث كأس مصر ورابع بطولة الجمهورية، فيما كرم مجلس الإدارة فريق 2008 بعد تتويجه بأول المنطقة وثاني الجمهورية وفريق 2012 بعد مشاركته الأولى في مهرجان البراعم والفوز بكل المباريات.

ومنح د. أسامة أبوزيد  اللاعبات مكافأة مالية بعد الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية.

وأكد أبوزيد خلال كلمته بالحفل على مواصلة الدعم لكرة اليد على صعيد الرجال والسيدات من أجل حصد المزيد من البطولات الفترة المقبلة مؤكدا تمسك النادى بلاعبات الفريق الأول لسيدات اليد بعد التتويج بدرع الدوري للمرة الثانية فى عهده .

وشدد رئيس نادى الشمس على أن مجلس الإدارة سيبذل قصارى جهده لمواصلة دعم قطاع الرياضة بمدربين متميزين مشيرا إلى أن عصر التدخل فى الأمور الفنية من قبل أولياء الأمور انتهى منذ قدومه فى عام 2017 الذى شهد ولايته الأولى لرئاسة النادى .

من جانبه .. أشاد قاسم إبراهيم المدير الفنى لفريق سيدات الشمس المتوج بدرع الدورى بالدعم الكبير الذى حظى به من قبل د. أسامة أبوزيد ومجلس الإدارة الأمر الذى أثمر عن حصد اللقب الغالى على حساب النادى الأهلى العريق .

وقالت سارة أمين كابتن الفريق أنها تشكر مجلس الإدارة ود. أسامة ابوزيد تحديدا على مساندته للفريق الأمر الذى أسهم فى حصد الألقاب مؤكدة شعورها بالفخر للعب منذ طفولتها لنادى الشمس العريق الذى يشهد على أيدى المجلس الحالى طفرة إنشائية ورياضة غير مسبوقة .

نادى الشمس د أسامة أبوزيد النادي الأهلي سارة أمين أية مدنى

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