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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تسلا تقاضي مهندسا وتتهمه بسرقة أفكارها.. 7 عادات خطيرة تدمر هاتفك الذكي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسلا تقاضي مهندسا وتتهمه بسرقة أفكارها


اتهمت شركة تسلا Tesla لصناعة السيارات الكهربائية أحد موظفيها انه قام بسرقة أسرار من الشركة حيث قام بنقلها على جهاز اللابتوب الخاص به ثم تقدّم جهاز آخر ليغطي على فعلته، ووضحت تسلا أن ما تمت سرقته شائك جدًا حيث يتعلق بمشروع جديد لتسلا يُدعى الكمبيوتر العملاق.

 

كيفية إلغاء الاشتراك في التطبيقات التي لا تريدها على هاتف آيفون

 

تتميز اشتراكات التطبيقات التي تتجدد تلقائيًا أنها لا تتطلب من المستخدم بذل أي مجهود للدفع في نهاية كل شهر، فمبجرد إدخال بطاقة الائتمان يتم السحب تلقائيًا مما يقلل خطر التعرض للسرقة عبر الإنترنت بسبب عدم الاضطرار لدخول بيانات المستخدم في كل مرة للدفع.

 

أبرزها استخدام الكحول.. 7 عادات خطيرة تدمر هاتفك الذكي

 

يتطلب طول عمر الهاتف وكفاءة أدائه على أكمل وجه، الالتزام والاهتمام بطريقة استخدامه وعدم استنزافه من خلال تثبيت البرامج والتطبيقات الضارة، مع الاهتمام بشحنه بطريقة صحيحة بالإضافة إلى ضرورة تنظيفه حيث أن تجاهل مثل هذه الأشياء قد يؤدى إلى إتلاف الشاشة.

 

أفضل الطرق للحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون لأطول فترة ممكنة

 

تشكّل صحة البطاريات عاملًا كبيرًا  ينتبه إليه كل من يريد شراء هاتف جديد بسبب قدرة البطارية على الحفاظ على بقاء الهاتف يعمل لأطول فترة ممكنة، ويسعى المستخدمون للحفاظ على بطاريات هواتف آيفون قدر المستطاع لاسيما أنهم أنفقوا على شرائها الكثير من المال.


هل يمكنك معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك؟.. إليك الإجابة

 

هناك سؤال دائما ما يراود أغلب مستخدمي فيسبوك وهو كيف أعرف من زار بروفايلى أو صفحتى الشخصية على فيسبوك، حيث يريد المستخدمون أن يعرفوا من هم أكثر الأشخاص الذين يهتمون بهم أو لديهم الفضول لتتبع أخبارهم.

 

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