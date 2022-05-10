كيفية إلغاء الاشتراك في التطبيقات غير المرغوب فيها على هاتف آيفون

تتميز اشتراكات التطبيقات التي تتجدد تلقائيًا أنها لا تتطلب من المستخدم بذل أي مجهود للدفع في نهاية كل شهر، فمبجرد إدخال بطاقة الائتمان يتم السحب تلقائيًا مما يقلل خطر التعرض للسرقة عبر الإنترنت بسبب عدم الاضطرار لدخول بيانات المستخدم في كل مرة للدفع.

وعلى الجانب الآخر، تحتوي ميزة التجديد التلقائي للاشتراك على بعض العيوب حيث أنها تقوم بسحب المال من حسابك بشكل تلقائي وربما تكون لا تحتاج إلى هذه الخدمة مرة أخرى خاصة مع وجود الخدمات المجانية وبعدها تصبح باشتراك قيمته كبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية. لذلك توجد طريقة سهلة وبسيطة لإلغاء الاشتراك تطبيق من متجر التطبيقات بحسب ما نشر موقع Slashgear.

ومن أسهل الطرق لإلغاء الاشتراك على الApp Store أو المتجر تكون من خلال هاتف آيفون، وسنوضح الخطوات على هاتف آيفون وربما ستتشابه الخطوات مع جهاز iPad أو iPod touch الجديدة أيضًا.

١- افتح تطبيق "الإعدادات" Settings

٢- في الصفحة الرئيسية للإعدادات ، انقر فوق الشريط العلوي الذي يعرض الصورة الشخصية واسم صاحب الهاتف، بعدها سيتم الانتقال إلى صفحة Apple ID

٣- انقر فوق "الاشتراكات" Subscriptions

٤- في صفحة الاشتراكات ، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي باشتراك الحالي.

٥- حدد التطبيق الذي تريد إلغاء اشتراكه

٦- من الصفحة التي ستظهر بعنوان Edit Subscription، اضغط على زر "إلغاء" cancel