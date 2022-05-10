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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسلا تقاضي مهندسا وتتهمه بسرقة أفكارها

تسلا تقاضي مهندسا
تسلا تقاضي مهندسا وتتهمه بسرقة أفكارها

اتهمت شركة تسلا Tesla لصناعة السيارات الكهربائية أحد موظفيها انه قام بسرقة أسرار من الشركة حيث قام بنقلها على جهاز اللابتوب الخاص به ثم تقدّم جهاز آخر ليغطي على فعلته، ووضحت تسلا أن ما تمت سرقته شائك جدًا حيث يتعلق بمشروع جديد لتسلا يُدعى الكمبيوتر العملاق.

وبحسب ما نشره موقع Engadget التقني أكدت تسلا أن من ارتكب السرقة هو المهندس ألكسندر ياتسكوف الذي تم تعيينه في شهر يناير الماضي ثم تقدّم باستقالته في شهر مايو وأضافت تسلا أن يلتسكوف اعترف بنقل معلومات سرية في ثم قام في وقت لاحق بتسليم لابتوب آخر غير الذي تم النقل عليه وذلك بعد أن واجهه المسئولون بتسلا بانتهاكه اتفاقية عدم الإفشاء التي تهدف إلى حماية الأسرار التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك اتهمت تسلا المهندس ياتسكوف بتزوير خبراته والمهارات التي يتقنها بداخل السيرة الذاتية التابعة له وأنه ليس على ذلك الكفء الذي يبدو عليه، ووضحت تسلا أن سجله المهني مليء بالكذب بداية من سيرته الذاتية المزورة مرورًا بسرقة الأسرار التجارية لتسلا للاستفادة منها لصالح أغراض شخصية. 

وقد أطلق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا مشروع الكمبيوتر العملاق Dojo، منذ عام 2019 والذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من بيانات السيارة والذي أدى إلى تحسين تجربة القيادة بشكل أكثر أمانًا الكمبيوتر.

وأشارت تسلا إلى أن Dojo حقق نجاحًا بشكل أكبر المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث يمكن للسيارات القيادة دون انقطاع. ورغم ذلك ادعت الشركة أنه نجح أيضًا في المناطق الأكثر كثافة بسبب قدرته  على تعلم أنواع جديدة من التحذيرات المرورية.

شركة تسلا سرقة أسرار من الشركة Tesla المهندس ألكسندر ياتسكوف مشروع الكمبيوتر العملاق معلومات سرية

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