خطوات سهلة لمعرفة إذا ما كنت تعاني من الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول ضار لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عادة دون التخلص من أي علامات واضحة، ومع ذلك ، قد يجد بعض الأشخاص علامات تظهر على وجوههم.



الكوليسترول - مادة شمعية موجودة في الدم - ضروري لبناء الخلايا السليمة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى صعوبة تدفق الدم الكافي عبر الشرايين. هذه مقدمة لأمراض القلب .

وفقا لما نشره موقع express على الرغم من أن هذه العملية غالبًا ما لا يتم اكتشافها ، فقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض.

على سبيل المثال ، يمكن أن تظهر نتوءات صفراء ، تُعرف أيضًا باسم زانثلازما ، حول العينين أو الأنف. إنها مصنوعة من رواسب الكوليسترول.

قال الدكتور دافيلوي ، دكتوراه في الطب ، FAAD ، طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديربورن ، ميشيغان: "في بعض الناس ، تكون هذه علامة على أن لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم".

قال الطبيب في حديثه إلى الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) : "وجود النتوءات ، على الرغم من ذلك ، هو علامة على أنه يجب عليك فحص الكوليسترول لديك."



كيفية التخلص من Xanthelasma



وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، لا تختفي الزانثلازما من تلقاء نفسها.

"تميل إلى البقاء بنفس الحجم أو النمو أكبر ،" يشرح الجسم الصحي.

"في حين أنها غير ضارة بشكل عام ، قد ترغب في إزالتها لأسباب تجميلية."

يتم علاج Xanthelasma عن طريق إزالة الرواسب باستخدام

جراحة البرودة الشديدة أو التجميد (تسمى العلاج بالتبريد)

جراحة ليزر

الجراحة التقليدية لإزالة وإصلاح الجلد

جراحة الحرارة الشديدة (إبرة كهربائية)

التقشير الكيميائي.



كيفية درء ارتفاع الكوليسترول



يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية.

عادة ما يوصى بهذا الأخير إذا فشل الأول في تحقيق النتائج.

وفقًا لـ NHS ، لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.



يمكن العثور على الدهون المشبعة في فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

"لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة ،" تلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

حاول أن تأكل أكثر مما يلي:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون

أرز بني ، خبز و باستا

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات.

يمكن أن توجه التمارين أيضًا ضربة حاسمة ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تشرح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "إن ضخ الدم عن طريق ممارسة الرياضة سيقلل من نسبة الكوليسترول لديك."

وفقًا لـ BHF ، فإن النشاط يساعد جسمك على نقل الكوليسترول السيئ إلى الكبد حيث يمكن إزالته من نظامك.

"لست مضطرًا للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو الذهاب في جولات طويلة إذا لم تستمتع بها ، فقط ابحث عن فرص للتحرك أكثر كل يوم."

بامكانك ان تحاول:

صعود الدرج بدلاً من المصعد

المشي السريع بدلا من المشي البطيء

القيام بفترات دقيقتين من القفز عدة مرات في اليوم

اليوجا أو البيلاتس إذا كنت لا تستطيع الخروج.