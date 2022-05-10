اقتراح برغبة أمام الشيوخ لتوضيح أسباب تدني سعر شراء القمح من الفلاح

تقدم النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بإقتراح برغبة موجه للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن توضيح أسباب تدنى سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام ليصل الأردب إلى 885 جنيه مقارنة بالقمح المستورد الذي وصل ل1380 جنيه للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة وهو ما يؤكد ان الفرق فى قيمة الأردب وصلت 495 جنيه رغم أن جودة القمح المصري أعلى وافضل من اي دولة أخرى .

وأشار عضو مجلس الشيوخ خلال المقترح المقدم أن سعر الذرة العلف الحيوانى حققت أرتفاع أعلى من سعر القمح وهو الأمر الذي سيضطر الفلاح لإستخدام القمح كعلف حيوانى بدلا من بيعه لوزارة التموين وإستخدامه كخبز، بسبب تدني سعره وهو مايجعل السوق المصري مستورد وليس مصدر بسبب هذه السياسات الغير مفهومه ومن المفروض ان تتخذ الحكومة خطوات هامة من أجل محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل السلع في أقرب وقت .

طالب التمامي خلال الاقتراح برغبة المقدم رفع سعر إردب القمح ليصل 1200جنيه بدلا من 885 جنيه فورا لتفادى إستخدام القمح كعلف وأيضا لمواجهة الفلاح فى زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره خاصتا أن القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل يشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير، ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى بدون مساعدته وحل مشاكله، وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك خاصتا وان خطة الدولة تتجه الى الإكتفاء وزراعة القمح وسد الفجوة، ولكن على الحكومة أن لاتنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته، وعلى الحكومة أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا وبدون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية لذلك قبل فوات الأوان وتوجيه القمح كعلف للحيوان بدلا من خبز المواطن .