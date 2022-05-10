عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لتوضيح أسباب تدني سعر شراء القمح من الفلاح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم  النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بإقتراح برغبة موجه للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ  موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن توضيح أسباب تدنى سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام ليصل الأردب إلى  885 جنيه  مقارنة بالقمح المستورد الذي وصل ل1380 جنيه للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة وهو ما يؤكد ان  الفرق فى قيمة الأردب وصلت 495 جنيه رغم أن جودة القمح المصري أعلى وافضل من اي دولة أخرى .

وأشار عضو مجلس الشيوخ خلال المقترح المقدم  أن سعر الذرة العلف الحيوانى حققت أرتفاع أعلى من سعر القمح وهو الأمر الذي  سيضطر الفلاح لإستخدام القمح كعلف حيوانى بدلا من بيعه لوزارة التموين وإستخدامه كخبز، بسبب تدني سعره وهو مايجعل السوق المصري مستورد وليس مصدر بسبب هذه السياسات الغير مفهومه ومن المفروض ان تتخذ الحكومة  خطوات هامة  من أجل محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل السلع في أقرب وقت .

طالب التمامي خلال الاقتراح برغبة  المقدم  رفع سعر إردب القمح ليصل 1200جنيه بدلا من 885 جنيه فورا لتفادى إستخدام القمح كعلف وأيضا لمواجهة الفلاح فى زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره خاصتا  أن القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل يشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير، ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى بدون مساعدته وحل مشاكله، وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك خاصتا وان خطة الدولة تتجه  الى الإكتفاء وزراعة القمح وسد الفجوة، ولكن على الحكومة أن لاتنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته، وعلى الحكومة أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا وبدون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية لذلك قبل فوات الأوان وتوجيه القمح كعلف للحيوان بدلا من خبز المواطن .

وزير التموين وزير الزراعة مجلس الوزراء الداخلية حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

ترشيحاتنا

أزمة بين تركيا وإيران بسبب السدود.. وطهران: أمر غير مقبول إطلاقا

بعد وفاة مارينا صلاح.. جمال شعبان يوضع الإسعافات الأولية لحساسية صبغات العين

كواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

المحرصاوي: تخصيص مكان داخل الحرم الجامعي باسم "ميدان الشهداء"

وزير الخارجية الروسي: الموقف العربي إزاء الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي

الظهور الأول لـ سامي.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ