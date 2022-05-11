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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإفتاء: يجوز صيام يومي الإثنين والخميس بنية التطوع وقضاء رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى الشفوية بـ  دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب وسام، بأحد البرامج الفضائية، عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".


سبب صيام النبي يومي الإثنين والخميس

قال الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.

وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».

وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.

هل يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء أيام رمضان؟

 

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال قامت المرأة بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وصامتها أيام الاثنين والخميس، فجمعت نية صيام النوافل مع القضاء، فهذا جائز شرعًا.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي أن أجمع نية صيام النوافل مع قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم واحد؟» ، أنه يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء رمضان في يوم واحد.

وواصل أن من أفطرت أيام في رمضان يمكنها قضاءها في شعبان بأيام الاثنين والخميس ، فهي ستُنشئ قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم الاثنين، الذي ولد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، منوهًا بأنها حينئذ ستُثاب أيضًا أنها شغلت هذا اليوم بعبادة ، فهي ستُبيت نية قضاء ما أفطرت من أيام في رمضان، وطالما أنها أوقعت صيام قضاء رمضان في يوم الاثنين أو الخميس فإنها تكون مأجورة على إحداث عبادة في هذه الأيام، التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يعبد ربه فيها بالصيام.

وتابع: أنه لا فرق بين صيام رمضان أو غير رمضان في الإفطار سهوًا، فمن نسى وأكل وشرب وهو يصوم قضاء أو نافلة يتم صومه وصومه صحيح.
 

صيام النوافل الإثنين والخميس

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