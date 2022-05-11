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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زغللة العين .. أسباب عدم وضوح الرؤية

أسباب عدم وضوح الرؤية
أسباب عدم وضوح الرؤية

تعد مشكلة عدم وضوح الرؤية من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار وهى ما يعرف بين الناس بـ “ زغللت العين ” أو “ الرؤية المشوشة” .

وتتفوت خطورة عدم وضوح رؤية العين من شخص لأخر حيث يعانى البعض منها بشكل طارئ ومؤقت والبعض الأخر يعانى من عدم وضوح الرؤية بشكل مستمر ودائم.

وللتمكن من علاج عدم وضوح الرؤية بشكل فعال وجيد يجب في البداية معرفة أسبابها الحقيقة والعمل على إيجاد علاج فعال لها ومن ثم تتحسن الرؤية.

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نعرض لكم أهم أسباب عدم وضوح الرؤية وفقا لما جاء فى موقع “healthline”.

أخطاء الانكسار ، مثل قصر النظر أو بعد النظر أو اللابؤرية
سحجات في القرنية
التنكس البقعي المرتبط بالعمر
إعتام عدسة العين
عتامة القرنية أو تندب
التهاب الشبكية المعدي
صداع نصفي
التهاب العصب البصري
اعتلال الشبكية ، مثل اعتلال الشبكية السكري
السكتة الدماغية
صدمة أو إصابة في العين
يمكن أن يعاني مرضى السكري من عدم وضوح الرؤية إذا تغيرت مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

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