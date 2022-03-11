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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام غير متوقع يقوي النظر ويحمي العين من مشاكل الكمبيوتر

قوة النظر
قوة النظر

تعد معرفة الأطعمة التى تقوي النظر من أهم الأشياء التى تساعد فى حماية العين من التلف وتحفظ قوة النظر فترة طويلة من العمر.

 

نعرض لكم أهمية فوائد السمك في تقوية النظر وذلك وفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday” .

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وجدت بعض الدراسات أن زيت السمك يمكنه علاج مشاكل جفاف العين بما في ذلك جفاف العين الناتج عن قضاء الكثير من الوقت على الكمبيوتر مما يساعد فى استعادة قوة النظر .

وجدت دراسة أوروبية حديثة أن من يتناولون الأسماك الزيتية مرة واحدة فى الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التنكس البقعي الوعائي بمعدل النصف مقارنة بمن لا يتناولها سوى مرات قليلة فى الشهر.

 

الأسماك الدهنية هي أسماك تحتوي على زيت في أمعائها وأنسجة الجسم ، لذا فإن تناولها يوفر مستويات أعلى من زيت السمك الغني بالأوميجا 3 مما يساعد فى الحفاظ على قوة النظر وحماية العين من مشكلات كثيرة.

 

توجد أنواع عديدة من الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية  والأسماك التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 تشمل: التونة وسمك السالمون وسمك السلمون المرقط وسمك الأسقمري البحري والسردين والأنشوجة والسمك المملح.

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